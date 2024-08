- Le chef du Bayern attribue la pression supplémentaire aux responsabilités de l'équipe nationale.

Dreesen, le PDG de Bayern, pense que la charge de travail accrue des footballeurs professionnels n'est pas la faute des clubs, mais plutôt celle des équipes nationales qui programment plus de matchs amicaux et de tournois. Comme il l'a argumenté : "Si la charge de travail des joueurs de haut niveau a augmenté, ce n'est pas dû aux clubs, mais plutôt aux équipes nationales qui ajoutent des matchs amicaux supplémentaires et des compétitions", a-t-il déclaré au "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Il a fait référence à son analyse de la situation chez les champions d'Allemagne. "Nos joueurs ont en moyenne moins de 50 matchs compétitifs par an ces cinq dernières années. Il y a une décennie, c'était en moyenne 52. Donc, ce n'est pas plus, mais en réalité moins de matchs pour le club", a-t-il expliqué.

Le débat sur la charge de travail des footballeurs professionnels et ses causes fait rage depuis plusieurs mois. Avec la nouvelle saison, il y aura des matchs supplémentaires en Ligue des champions, et l'été prochain aura lieu une nouvelle Coupe du monde des clubs avec 32 équipes, dont le FC Bayern. La FIFA, l'organisme directeur du football mondial, souligne que le nombre total de matchs des professionnels n'a pas augmenté de manière significative ces dernières années. Le nombre de matchs played in a season also relies on a team's performance in knockout-phase competitions - for both clubs and national teams.

Dreesen plaide pour une plus grande implication des clubs à l'étranger

Dreesen a utilisé ces statistiques pour soutenir sa demande que les clubs de Bundesliga augmentent leurs activités à l'étranger pour augmenter leurs revenus. "Avant la dernière saison, seulement deux clubs de Bundesliga ont effectué des voyages dans des pays non européens. Maintenant, c'est six. En Premier League, c'est au moins la moitié des clubs. Le message est clair : nous devons tous être plus présents", a-t-il déclaré.

Le PDG de Bayern, Dreesen, a suggéré que le programme des équipes nationales de matchs amicaux supplémentaires et de compétitions pourrait être un facteur contribuant à la charge de travail accrue des footballeurs professionnels, et non des clubs. Malgré l'augmentation des matchs compétitifs pour le FC Bayern en Ligue des champions et à la Coupe du monde des clubs, le nombre de matchs played annually by their players has actually decreased over the past decade. Dreesen a plaidé pour que les clubs de Bundesliga augmentent leurs activités à l'étranger pour augmenter leurs revenus, car il a observé que plus de clubs de Premier League participent à des tournées non européennes.

Lire aussi: