- Le chef d'IG Metall plaide pour le maintien du "droit collectif de décision".

Dans le débat en cours concernant l'avenir de Thyssenkrupp Steel, la dirigeante de IG Metall, Christiane Benner, a critiqué la direction de l'entreprise pour avoir abandonné la tradition de prise de décision partagée. Lors d'une visite à Duisburg, selon l'annonce du syndicat, elle a déclaré : "C'est une voie erronée que la direction doit abandonner immédiatement." Le manque de respect pour la prise de décision partagée et la collaboration équilibrée mènerait à l'échec, a-t-elle noté. "Maintenant, il s'agit de canaliser collectivement tous nos efforts vers la transformation neutre en carbone des usines et vers un travail durable et à l'épreuve de l'avenir qui booste la région", a-t-elle ajouté.

Le plus grand fabricant d'acier d'Allemagne, Thyssenkrupp Steel, se débat avec une faible demande, des coûts énergétiques élevés, une capacité excédentaire et des importations abordables dans la division acier du conglomérat industriel Thyssenkrupp. La société mère vise à rendre la division acier autonome, ce qui implique une réduction importante de la capacité, entraînant des pertes d'emplois. Actuellement, environ 27 000 personnes travaillent dans la division, dont 13 000 à Duisburg.

Les tensions entre le conseil d'administration de l'acier et la direction de l'entreprise ont augmenté ces dernières semaines concernant le plan de restructuration de la division. En conséquence, trois membres du conseil d'administration de l'acier et quatre membres du conseil de surveillance de l'acier ont annoncé leur démission.

Benner : Les préoccupations liées à l'emploi motivent les individus

Après avoir discuté avec les travailleurs de l'acier, Benner a mentionné : "Les préoccupations concernant leur sécurité d'emploi, leur famille et leur ville motivent les gens." Il y a une grande anxiété et une irritation quant aux actions de la direction de l'entreprise. Cependant, "l'engagement des employés pour préserver leur emploi et un avenir prometteur pour Thyssenkrupp est tout aussi fort", a-t-elle poursuivi.

Le différend chez Thyssenkrupp Steel est également débattu jeudi au Parlement de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les factions de l'opposition SPD et AfD ont demandé une debate d'urgence en raison de "risques de coûts supplémentaires imprévus" dans la construction d'une installation de plusieurs milliards d'euros pour la production d'acier plus respectueuse de l'environnement à Duisburg, que le président du conseil de surveillance de Thyssenkrupp, Siegfried Russwurm, a mentionné à la fin août.

L'usine de réduction directe, prévue pour démarrer en 2027 et remplacer un haut-fourneau, est actuellement estimée à environ 3 milliards d'euros, avec environ 1,3 milliard d'euros de contribution du gouvernement fédéral et environ 700 millions d'euros de la part de l'État de NRW.

Les risques potentiels et les possibles augmentations de coûts sont actuellement évalués, selon le communiqué de la division acier. "Actuellement, nous estimons que l'usine de réduction directe peut être mise en œuvre dans le cadre des conditions existantes", ont-ils noté dans le communiqué de l'entreprise.

Pour le SPD, la question de "savoir si l'État sera prêt et capable d'assumer les augmentations de coûts d'urgence pendant la transition de la production d'acier" se pose, comme indiqué dans leur demande de débat d'urgence.

Benner s'est dite préoccupée de l'avenir de Thyssenkrupp Steel, déclarant : "La voie erronée consistant à abandonner la prise de décision partagée doit être remplacée par une concentration collective sur une transformation neutre en carbone, en utilisant les technologies du fer ou de l'acier

