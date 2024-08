- Le chef d'état-major israélien cible le chef du Hamas Sinwar

Le chef d'état-major israélien, Herzi Halevi, considère l'élection de l'ancien chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, comme le nouveau chef du Politburo des islamistes, comme un motif supplémentaire pour localiser Jihia al-Sinwar. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le trouver, le cibler et nous assurer que le chef du Politburo sera remplacé à nouveau", a déclaré Halevi lors d'une visite sur une base de l'armée de l'air.

"Nous avons mené des opérations très importantes ces dernières semaines, éliminant les commandants les plus gradés de nos ennemis les plus problématiques, et nous ne nous arrêterons pas." Le nouveau titre de Sinwar ne l'absout pas d'être un meurtrier, a déclaré Halevi au sujet du chef de Hamas, considéré comme le cerveau de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023.

Après avoir visité la base, Halevi a mis en avant la "plus haute préparation" de l'armée face à l'escalade des derniers jours. "Nous saurons lancer une offensive très rapide partout au Liban, partout à Gaza, partout au Moyen-Orient, en surface ou en sous-sol", a-t-il insisté. "Nous enverrons un message très clair à nos ennemis, ceux qui nous attaquent, ceux qui parlent à chaque discours de comment ils détruiront l'État d'Israël."

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante au Moyen-Orient, compte tenu des récents développements à Gaza et du nouveau leadership dans les déclarations de politique étrangère de l'Union européenne. Malgré la nouvelle tête du Politburo du Hamas, Jihia al-Sinwar, l'armée israélienne reste déterminée, comme l'a déclaré Herzi Halevi : "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le trouver, le cibler et nous assurer que le chef du Politburo sera remplacé à nouveau."

Lire aussi: