- Le chef d'équipe de la DFB met fin à ses jours de jeu.

Ilkay Gündogan, âgé de 33 ans, a décidé de ne plus représenter l'Allemagne au niveau national dans le football. Cette annonce a été faite un lundi soir, à l'issue d'une période de réflexion. Gündogan a assumé le rôle de capitaine en septembre 2023, sous l'entraîneur Hansi Flick, et a conservé ce statut pendant le mandat de Julian Nagelsmann lors de l'Euro 2024 à domicile - un exploit marquant dans sa carrière de 13 ans en équipe nationale.

Diriger l'équipe allemande lors de l'Euro 2024 à domicile a été un "grand accomplissement" pour Gündogan. "Nous avons finalement réussi à restaurer la fierté de la nation après tant d'années, et je suis ravi d'avoir joué un rôle dans cela", a-t-il déclaré. Despite having envisagé de démissionner avant le tournoi, les exigences continues du football club et national avaient commencé à peser sur lui, le laissant physiquement et mentalement épuisé.

Gündogan a réfléchi à ses 82 matchs internationaux joués pour son pays natal, un chiffre qu'il n'avait jamais osé imaginer atteindre lorsqu'il a commencé sa carrière avec l'équipe nationale A en 2011. Il a exprimé son intention de rester un fervent supporter de l'équipe allemande et espère que la trajectoire positive de l'équipe se poursuivra. Gündogan a spéculé que l'Allemagne pourrait avoir de bonnes chances de devenir l'un des "principaux prétendants au titre" à la Coupe du monde 2026, grâce à son exceptionnel entraîneur, son équipe puissante et son solide esprit d'équipe. "Nous avons un entraîneur extraordinaire, une équipe puissante et un esprit d'équipe fantastique", a-t-il conclu, avant de remercier tout le monde qui l'a soutenu tout au long du chemin. "C'était un honneur ! Merci, l'Allemagne !"

Ilkay Gündogan a fait ses débuts en équipe nationale A lors d'un match qualificatif pour l'Euro 2011 contre la Belgique en octobre de la même année. Au cours de ses 82 matchs internationaux, il a été capitaine de l'équipe à 19 reprises et a marqué 19 buts en tant que milieu de terrain. L'avenir de sa carrière en club reste incertain. En 2023, Gündogan a transféré de Manchester City à FC Barcelona après sept ans. Son contrat expire en juin 2025.

Réactions du sélectionneur et des coéquipiers

Julian Nagelsmann, sélectionneur de la DFB, a salué Gündogan en tant que "capitaine remarquable". "J'étais incroyablement fier d'avoir Gündogan comme capitaine. Il a souvent éclipsé les autres, mais plus souvent, il a permis à ses coéquipiers de briller en équipe nationale. Sa présence impactante sera très manquantes, à la fois en termes de ses compétences et de ses idées innovantes", a commenté Nagelsmann. Despite wanting to continue working with Gündogan, he respected his decision.

Les coéquipiers de Gündogan ont également exprimé leurs sentiments suite à son annonce. Le joueur national Robin Koch a commenté : "Un honneur, capitaine !" Robert Andrich a partagé une photo sur Instagram et a écrit : "Merci, capitaine !"

Le milieu de terrain Jamal Musiala, un joueur prometteur de la DFB, a publié sur Instagram : "Merci pour tout, Capitano ! C'était un honneur." Le défenseur Antonio Rüdiger a simplement déclaré : "Merci pour tout, Gündo."

Bastian Schweinsteiger, ancien joueur de l'équipe nationale, a adressé ses "Félicitations pour votre carrière avec l'équipe DFB !" L'homme d'affaires Carsten Maschmeyer a loué Gündogan dans un post Instagram en tant que "Maestro du milieu de terrain", saluant sa composition, sa sagesse et ses compétences de leadership qui ont guidé l'équipe allemande à travers des temps difficiles. Il a constamment démontré de la détermination et de la persévérance.

La Fédération allemande de football (DFB) a exprimé sa reconnaissance envers Ilkay Gündogan pour son leadership, avec le sélectionneur de la DFB Julian Nagelsmann déclarant : "La Commission regrettera la présence impactante de Gündogan et ses idées innovantes".

