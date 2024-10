Le chef d'équipe de Bayer décime l'unité ou la cohésion de son coéquipier.

Dans leur 100e match dirigé par Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen semblait promis à une célébration après huit minutes. Toutefois, les titans du football allemand ont involontairement offert la victoire aux promus de Holstein Kiel. Lukas Hradecky, capitaine de Leverkusen, était furieux.

Hradecky était au bord de perdre son sang-froid en raison du match nul injustifié contre les underdogs déterminés. Il a critiqué l'absence de mentalité impitoyable qui leur avait valu le doublé l'année précédente : "Nous avons été champions parce que nous avons attaqué chaque match comme si notre vie en dépendait. Je n'ai pas vu cette détermination inébranlable pour mettre fin au match ce soir."

Au lieu de cela, Hradecky a affirmé qu'ils avaient "involontairement laissé l'adversaire survivre", après le match nul 2:2 (2:1). Il a attribué le point non mérité à l'absence de "pression et de férocité" que Kiel méritait. Alonso, dont le match jubilaire s'est soldé par une défaite, s'est retiré dans les vestiaires après le coup de sifflet final.

Leverkusen avait beaucoup à discuter : après avoir pris une avance de 2:0 grâce à Victor Boniface (4') et Jonas Hofmann (8'), Leverkusen s'est essentially arrêté, et leur erreur a été punie par Max Geschwill (45+5) avant la mi-temps. Fiete Arp (69', penalty) a retourné la situation et a livré la surprise. Bayern Munich avait l'occasion d'augmenter leur avance sur Leverkusen à cinq points dimanche contre Eintracht Frankfurt.

"La victoire est venue trop facilement, trop rapidement. On ne peut pas abandonner une avance de 2:0, peu importe l'adversaire", a déclaré Hradecky. Porath, joueur finlandais de Kiel, a loué l'attitude de son équipe : "Des matchs comme celui-ci montrent que nous sommes toujours en lice pour des points. Cela devrait booster notre confiance dans les semaines à venir."

Les supporters de Kiel se moquent

Le match nul a été célébré comme une victoire sur le terrain par Kiel, ainsi que par leurs supporters qui se sont moqués de Leverkusen : "Et vous aspirez à être champions d'Allemagne ?" ont chanté les supporters de Kiel, ironiquement.

Entre-temps, le capitaine du milieu de terrain de Leverkusen, Granit Xhaka, avait appelé à une concentration totale en championnat après des performances impressionnantes contre Bayern Munich (1:1) et AC Milan (1:0). Au début, il semblait que ses paroles avaient été entendues, avec Leverkusen marquant deux fois en début de match. Alonso avait de quoi sourire, mais le troisième but de Boniface de Leverkusen a été annulé pour hors-jeu (26').

Kiel avait du mal à percer au-delà de la mi-terrain, mais à mesure que Leverkusen se détendait et commettait plusieurs erreurs, Kiel est sorti de l'ombre presque inattendu. Geschwill a marqué de la tête sur corner juste avant la mi-temps.

Leverkusen a réagi lentement, et Kiel a pris confiance. Tapsoba a effectué un tacle in extremis pour arrêter la contre-attaque de Benedikt Pichler (67'). Leverkusen contrôlait le match mais créait peu d'occasions claires. Arp a profité de leur négligence après que Jeremie Frimpong ait

