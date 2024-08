Le chef démocrate Tim "Papa" Walz démontre ses capacités exceptionnelles à ses collègues du parti

Depuis environ deux semaines maintenant, Tim Walz est le colistier de Kamala Harris. On le connaît comme le procureur têtu, tandis qu'elle est le sympathique camarade de la région rurale du Midwest. Lors de la convention, il a fait ce pour quoi il est connu auprès des jeunes électeurs : il a délivré son message honnêtement et directement.

La foule a rugi, "Entraîneur, entraîneur, entraîneur !" lorsque Tim Walz, le vice-président démocrate, ancien entraîneur de football américain et éducateur, s'est adressé aux délégués des États-Unis. Il n'avait jamais eu une telle scène auparavant, mais il savait deux ou trois choses sur les discours inspirants. Walz, actuellement gouverneur du Minnesota, était là pour soutenir Harris, la poids lourd démocrate de Californie.

"C'est le dernier quart-temps", a-t-il décrit le paysage politique contre les républicains : "Nous sommes menés d'un point. Mais nous sommes en attaque et nous avons le ballon. Nous avançons sur le terrain. Et laissez-moi vous dire, nous avons l'équipe idéale. Kamala Harris est tenace. Kamala Harris est expérimentée. Et Kamala Harris est prête. Notre tâche est de bloquer et de plaquer. Pouce par pouce. Yard par yard. Appel téléphonique par appel téléphonique."

Walz, âgé de 60 ans, a été élevé dans la région rurale du Midwest, où chaque vote pouvait faire pencher la balance pour la Maison Blanche. Avant d'être député, il était professeur de lycée dans la quarantaine avec de jeunes enfants, défiant les odds dans un district profondément républicain. "Ne sous-estimez pas un professeur de l'enseignement public", a-t-il dit à la foule, en agitant les pancartes "Coach Walz" qu'ils avaient reçues.

"Nous sommes tous ensemble dans cette histoire"

Certains médias américains ont présenté cette élection comme un concours de masculinité. Walz est-il le père humble et honnête, un ancien soldat, professeur et entraîneur de football américain, face à son homologue républicain, J.D. Vance, l'incarnation fiévreuse de la masculinité toxique, traduisant ses valeurs religieuses en exigences extrêmes ? Ce n'est pas si simple, mais : Walz fait appel aux stéréotypes du père de famille rassurant qui plaît dans une course contre Donald Trump. "Grandir dans une petite ville vous apprend à veiller les uns sur les autres", dit Walz de sa notion d'unité. "La famille d'à côté peut ne pas partager vos vues, votre foi, vos amours, mais ce sont vos voisins. Nous sommes tous ensemble dans cette histoire." Lorsque Walz exprime son affection pour sa famille, son fils Gus se lève, les yeux remplis de larmes, submergé par l'émotion ; jusqu'à ce que sa mère et sa sœur le ramènent à son siège.

Au cours des deux dernières semaines, Walz est devenu une toile blanche pour les projections. Il qualifie les républicains d'"étranges", lançant une tendance. Il se présente comme l'antithèse : un homme de la rue, terre-à-terre, rayonnant de sincérité genuine. Il parle de communauté et d'unité, tandis que les républicains parlent de division et des "autres", comme s'ils étaient inatteignables. Walz se connecte avec les jeunes générations. Après tout, il a passé la moitié de sa vie à les enseigner et à les élever. Les démocrates essaient de capitaliser sur ce point fort de Walz pour emmener Harris et lui à la Maison Blanche.

Les jeunes électeurs réclament l'authenticité

Plus tôt dans la journée, lors d'un événement sur la manière dont les candidats politiques peuvent se connecter avec les électeurs âgés de 18 à 27 ans, l'accent était mis sur ce qui motive vraiment ce groupe crucial pour les démocrates. "Nous n'avons pas encore de données sur cela car c'est encore tôt", a déclaré l'un des présentateurs au sujet de Walz, "mais lorsque ce type du Minnesota parle casuellement dans les interviews de ce que dit sa fille de 23 ans, cela suscite de l'intérêt." Walz a également signé certaines lois en tant que gouverneur de l'État qui ont résonné auprès de ce groupe d'âge, raison pour laquelle les jeunes électeurs parlent de lui.

Walz est un atout précieux pour les démocrates car il résonne mieux auprès des jeunes électeurs que Vance et n'est pas encore profondément ancré dans les factions du parti. Biden n'aurait probablement pas remporté la présidence en 2020 sans le large soutien de ce groupe d'électeurs. Harris et Walz doivent répéter cela, sinon leurs chances de battre Trump s'amenuiseront rapidement. Les tactiques de peur ne fonctionnent pas sur la génération Z, ont rapporté les présentateurs ; ils veulent de l'authenticité, une vision pour l'avenir et se sentir comme s'ils appartiennent. La communication est clé chez la génération Z. Les premiers sondages montrent que Walz est perçu comme plus authentique que Vance et globalement plus positivement.

Cela s'est également vu sur les réseaux sociaux. Après le choix de Harris de Walz, il y a eu des tonnes de publications sur des situations de "père" fictives. "Tim Walz vous glisse 20 $ dans la poche arrière parce qu'il s'inquiète que vous n'ayez pas assez d'essence pour rentrer chez vous", en était une ; une autre disait : "Tim Walz vous fait signe à un feu rouge, vous fait baisser la vitre et vous dit que votre pneu arrière droit a besoin d'air." Le site Web de jeux vidéo IGN a également découvert que Walz pourrait devenir le premier "Vice-président gamer" : il était reportedly un utilisateur dévoué de la Sega Dreamcast et a joué tellement que sa femme a confisqué la console.

Pour l'instant, ça fonctionne

Depuis son annonce en tant que candidat à la vice-présidence, Walz a parcouru des États contestés aux côtés de Harris, servant un plat conventionnel du Midwest sur X. Son repas de dinde a attiré plus de 1,5 million de vues et a été préparé à plusieurs reprises. Un utilisateur a commenté : "Laissez-le cuisiner !" De tels incidents alimentent ses discussions. Ou lorsque Walz a été présenté sur la scène de la convention : ses enfants ont glissé des oreilles de lapin derrière son dos pendant l'interview. Walz a lui-même publié la vidéo. Bien qu'il y ait une pointe de spin, cela fonctionne vraiment. Walz jouit maintenant d'une image favorable auprès des démocrates en tant que père sympathique avec un grand cœur, soutenant Harris dans sa campagne pour écarter des figures comme Donald Trump, qui pourraient potentiellement gâcher l'avenir de ses enfants et de ceux des autres.

Pendant ce temps, Walz et son adversaire républicain, Vance, cherchent tous deux à remporter des voix dans le Midwest pour leurs candidats respectifs. Walz présente sa ville natale comme un mélange de valeurs familiales, de diligence et de convivialité, marqué par de petites villes et l'agriculture. À l'inverse, Vance se concentre sur la région qui a vu Trump triompher en 2016 : la Ceinture rouillée, marquée par des villes industrielles en déclin aspirant à être reconnues. Qui remportera la victoire en novembre ? Cela reste à voir.

"Malgré la focus des médias sur la masculinité lors de cette élection, Walz préfère se présenter comme un homme de la terre, croyant que chacun dans une petite ville devrait veiller les uns sur les autres, en déclarant : 'Nous sommes tous ensemble.'"

"Reconnaissant l'importance de l'authenticité et de l'unité auprès des jeunes électeurs, Tim Walz partage des histoires personnelles sur sa famille et ses interactions avec ses enfants, se révélant ainsi être un atout précieux pour le parti démocrate en établissant un lien avec ce groupe d'âge crucial."

Lire aussi: