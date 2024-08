Le chef d'émission américain Jimmy Fallon se perd en Bavière.

À cause d'un concert de la chanteuse pop Adele, l'animateur américain Jimmy Fallon se trouve en Bavière. Cependant, après une promenade, le quadragénaire ne parvient pas à retrouver son chemin jusqu'à son hôtel. Dans la détresse, un jeune homme et sa mère viennent à son secours.

L'animateur américain Jimmy Fallon s'est perdu quelque part en Bavière mais a finalement réussi à retrouver son hôtel. Selon les médias, le quadragénaire a assisté au concert d'Adele à Munich. Sur la plateforme de médias sociaux TikTok, Fallon a raconté qu'il était parti de son hôtel pour une petite balade. Au lieu de trouver un lac, il s'est perdu, sans carte et avec presque plus de batterie sur son téléphone : "J'étais complètement perdu."

Il a traversé des champs, craignant les serpents, et a essayé d'arrêter une voiture sur l'autoroute, mais les voitures ne ralentissaient même pas, sans parler de s'arrêter. Finalement, il a rencontré deux jeunes hommes, l'un d'eux l'a reconnu et lui a proposé de le conduire - mais ensuite sa mère a pris le volant car l'homme n'avait pas de permis de conduire. Sur TikTok, on peut voir le trio heureux en train d'écouter "Queen" dans la voiture. Les gens d'ici sont vraiment gentils : "Je suis amoureux de la Bavière", a déclaré Fallon. À la fin de la vidéo, l'animateur invite ses sauveurs à son émission. "Venez au Tonight Show", dit le quadragénaire.

Selon un rapport du "Der Spiegel", les sauveurs de Fallon sont Leon et Corinna Ewerdwalbesloh. "Honnêtement, je ne connaissais pas Jimmy Fallon", a déclaré Corinna Ewerdwalbesloh au magazine. Mais dans une telle situation, elle aurait bien sûr aidé n'importe qui. Elle ne sait pas encore si elle se rendra à New York. "Mais je pense qu'on le fera." En tout cas, son fils Leon entrera bientôt en contact avec Jimmy Fallon.

Jimmy Fallon a regardé son émission de télévision préférée pendant son séjour à l'hôtel en Bavière, en attendant que sa batterie se recharge pour pouvoir utiliser à nouveau sa carte. En rencontrant Leon et Corinna, ils ont lié connaissance en écoutant de la musique, Fallon passant ses chansons préférées de Queen à la radio dans leur voiture.

