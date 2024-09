Le chef de Rodel lance un avertissement sur l'irrationalité présumée entourant les Jeux Olympiques.

Il y a un débat autour des épreuves de luge des Jeux olympiques de 2026 : le lieu choisi est remis en question, et le Comité international olympique (CIO) pousse pour que ces épreuves se tiennent à l'étranger. Les organisateurs ont un plan de rechange, et il est plutôt inattendu.

Comme l'a confirmé Thomas Schwab, PDG de la fédération allemande de luge (BSD), à SID, la piste de glace artificielle rénovée de Königssee ne sera pas prise en compte pour les épreuves de luge des Jeux olympiques de 2026. Pas plus que les autres pistes allemandes si le site italien de Cortina d'Ampezzo n'est pas prêt à temps. Au lieu de cela, les organisateurs ont quelques solutions inhabituelles en réserve.

Les informations de SID révèlent que le plan B comprend trois alternatives : une piste de glace artificielle à Innsbruck-Igls, tout aussi éloignée de Milan que Cortina ; une piste de glace naturelle à Saint-Moritz ; et le site de Lake Placid, dans l'État de New York, aux États-Unis.

L'Allemagne - Réticente mais Prête

Compte tenu du fait que le contrat pour le canal de glace de Cortina n'a été attribué qu'en février de l'année dernière, et que le site doit être prêt pour mars 2025, le calendrier serré a nécessité un plan B de la part des organisateurs, que le CIO a encouragé à tenir les épreuves à l'étranger.

"We had agreed to stand in with three German tracks, but there was no follow-up request," Schwab stated on Tuesday: "But that's fine." From Germany's perspective, this Plan B is an unwelcome "last resort": "We made it clear that we expect the Olympic Games for our athletes in Italy, that was our priority. We're responsible for our athletes; we don't want them to be relocated far away from the Olympic Games. That's just cheese." Last year, the prospect of relocation sparked controversy among athletes.

Des Alternatives "Inimaginables"

Les plans alternatifs préférés ont leurs particularités. Saint-Moritz, avec sa piste de glace naturelle, est vulnérable aux contraintes météorologiques, un printemps chaud risquant de compromettre les compétitions. Lake Placid, en revanche, représenterait la plus grande séparation des épreuves de luge des Jeux olympiques, même en tenant compte du décalage horaire.

Interrogé sur les plans, Schwab a également exprimé son scepticisme. "I wouldn't have chosen St. Moritz, and I'm not sure how they arrived at that decision," he said. Lake Placid, il a ajouté, est "imaginable". Elles sont dans la course principalement parce qu'elles ont déclaré qu'elles prendraient en charge tous les frais, ce qui rendrait les épreuves olympiques peu coûteuses pour le CIO. "That's possible if you truly intend to," Schwab said. "But whether it's beneficial for the sport is another matter."

Le Comité international olympique (CIO) est fermement

Lire aussi: