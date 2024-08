Le chef de Rheinmetall est ouvert à la participation de l'État dans les entreprises d'armement

Ces rapports font référence à la stratégie de sécurité et de défense planifiée par le gouvernement, qui implique reportedly la participation de l'État dans les fabricants d'armes allemands pour les renforcer. Le gouvernement consulte actuellement un projet de cette stratégie, mais la coordination interministérielle officielle est toujours en suspens.

"La version mise à jour du papier stratégique pour renforcer l'industrie de la sécurité et de la défense est actuellement en cours d'élaboration par les départements du gouvernement fédéral", a expliqué le ministère fédéral de l'Économie en réponse à une question. "Ce processus est toujours en cours." Par conséquent, aucune information ne peut actuellement être fournie sur le contenu, y compris la date d'examen par le cabinet.

"Même le chancelier fédéral peut acheter des actions Rheinmetall", a déclaré Papperger concernant la possibilité de la participation de l'État. Il serait personnellement ravi, car "cela stabiliserait certainement le cours de l'action". Concernant les rapports de plans d'assassinat russe contre lui, le PDG de l'entreprise est resté calme. "J'ai de grands gardes du corps", a-t-il déclaré à RTL et ntv.

