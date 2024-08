Le chef de Rheinmetall encourage Scholz à prendre ses fonctions

Le PDG de Rheinmetall, Papperger, accueillerait favorablement la République fédérale en tant qu'actionnaire de l'entreprise. Il y a encore quelques années, "nous étions plutôt évités", a-t-il déclaré dans une interview accordée à RTL/ntv. Mais ensuite est venue la "réorientation" initiée par le chancelier Scholz.

Le PDG de Rheinmetall, Armin Papperger, peut imaginer la République fédérale d'Allemagne en tant qu'actionnaire de l'entreprise de défense. Il s'en réjouirait, a-t-il déclaré dans une conversation avec RTL/ntv - "ce serait Certainly stabilizing for the stock."

Selon le "Handelsblatt", le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, et le ministre de la Défense, Boris Pistorius, envisagent des participations de l'État dans les entreprises de défense. C'est ce qu'indique un projet de stratégie pour l'industrie de la sécurité et de la défense. Il devrait être enregistré que la République fédérale peut participer directement aux entreprises ou aux projets du secteur de la défense dans les "cas stratégiques".

Il y a encore quelques années, "nous étions plutôt évités, ils ne voulaient pas être vus avec nous", a déclaré Papperger en regardant la politique. Mais ils ont fait un grand pas. "Le chancelier et le gouvernement fédéral ont initié la réorientation. Et cela signifie également qu'il faut traiter différemment ceux qui équipent notre Bundeswehr", a déclaré le responsable.

Interrogé sur le fait de savoir si la souffrance des gens était la clé du succès de Rheinmetall, Papperger a déclaré en regardant l'Ukraine : "On peut voir la souffrance. C'est terrible quand on est attaqué et qu'on ne peut pas se défendre. Nous devons aider les gens à pouvoir se défendre."

Le fait de faire des affaires avec des armes, il ne l'a jamais caché à ses filles. "Elles savaient dès le premier jour ce que je fais, dès le premier jour. Et mes filles sont cool." Sa famille peut bien gérer les menaces contre lui. "J'ai de la chance d'avoir une famille très solide, et je fais ce travail depuis 35 ans", a déclaré Papperger. Il y a eu des menaces contre lui et des attaques par le feu. Il remercie la République fédérale et l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la protection qu'il reçoit : "J'ai de superbes gardes du corps, et je suis reconnaissant pour ce que font ces gars-là."

