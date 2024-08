Le chef de l'Ukraine adopte une loi interdisant les organisations religieuses liées à la Russie.

Le président Volodymyr Zelensky a signé une loi le jour de l'indépendance de l'Ukraine, interdisant les groupes religieux ayant des liens avec la Russie. Cette loi vise principalement l'Église orthodoxe d'Ukraine (UOC), historiquement liée à l'Église orthodoxe russe, ou patriarcat de Moscou.

Zelensky a mentionné cette loi dans son discours nocturne, déclarant : "L'orthodoxie ukrainienne fait un pas vers la liberté de Moscou aujourd'hui."

Cette nouvelle loi donne à l'UOC et aux autres organisations religieuses neuf mois pour rompre leurs liens avec la Russie, sinon elles seront fermées par décision de justice. Le projet de loi a été adopté par le Parlement ukrainien le 20 août, avec 265 voix pour et 29 contre.

Malgré les affirmations de l'UOC selon lesquelles elle s'est détachée de l'Église orthodoxe russe en 2022, le Service d'État ukrainien pour la politique ethnique et la liberté de conscience maintient que les liens sont toujours forts, et que l'Église reste sous l'influence de Moscou.

Le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) accuse l'UOC de propager de la propagande pro-Moscou. Depuis le début de l'invasion à part entière, le SBU a ouvert des enquêtes criminelles contre plus de 100 membres du clergé de l'UOC. Près de 50 ont été inculpés, et 26 ont été condamnés, selon le SBU.

L'un des clercs condamnés utilisait ses sermons pour défendre l'invasion à part entière de la Russie et la prise de territoires ukrainiens. During conversations with parishioners, he encouraged them to travel to Russia or occupied regions to support the Russians. He was sentenced to five years.

Poturaiev, le député ukrainien qui a proposé la loi, a décrit le patriarcat de Moscou comme "un instrument d'influence et de propagande russe."

Poturaiev a également déclaré : "Le patriarcat de Moscou n'est pas une inspiration, mais un participant à la guerre."

La plupart des Ukrainiens sont orthodoxes, et pendant des siècles, les églises ukrainiennes étaient sous le contrôle de, et administrées par, le patriarcat de Moscou. Cependant, l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a entraîné une scission parmi les églises orthodoxes d'Ukraine. En 2019, le patriarche Bartholomew I de Constantinople a officiellement reconnu une Église orthodoxe d'Ukraine indépendante basée à Kyiv.

Pour le chef de l'Église orthodoxe d'Ukraine basée à Kyiv, le métropolite Epiphanius, cette loi offre une opportunité de "protéger l'espace spirituel de l'Ukraine contre le joug du monde russe."

Le métropolite Epiphanius a argumenté : "En Russie, les centres religieux, non seulement le patriarcat de Moscou, mais aussi les centres musulmans, protestants et bouddhistes, sont entièrement contrôlés par le Kremlin. Ils promeuvent l'idéologie du monde russe, justifient la guerre contre l'Ukraine et la qualifient de 'guerre sainte'. La destruction de l'Ukraine est un objectif moralement justifié et un devoir pour les troupes russes."

Selon un sondage KIIS réalisé en avril 2024, 83 % des Ukrainiens pensent que l'État devrait intervenir de quelque manière que ce soit dans les activités de l'UOC. En particulier, 63 % souhaitent que l'Église orthodoxe d'Ukraine soit complètement interdite en Ukraine.

Le métropolite Clément, porte-parole de l'UOC, a critiqué la loi dans un post Facebook, la qualifiant de tentative de "diviser les gens en citoyens justes et injustes."

Un paroissien de 47 ans d'une église UOC à Kyiv a commenté : "Les actions récentes contre mon église sont étouffantes. Le gouvernement empiète maintenant sur mon âme. C'est à moi de décider comment je prie. Ils sont devenus complètement fous."

Ihor, un officier ukrainien, assistait Previously to the UOC but has stopped going to church altogether.

Ihor a admis : "Je ne pense pas que la politique devrait interférer avec la religion, mais il y a de nombreux prêtres dans l'Église orthodoxe d'Ukraine qui soutiennent la Russie et la guerre en Ukraine. Ils doivent rendre des comptes pour leurs actions devant Dieu."

Kosta Gak a contribué au reportage.

L'Europe exprime son inquiétude quant aux actions législatives de l'Ukraine contre l'Église orthodoxe d'Ukraine, les considérant comme une escalade des tensions religieuses dans la région. Le monde observe de près la situation qui se déroule, avec des implications potentiellement allant au-delà des frontières de l'Ukraine.

