Le chef de l'UE, Vonder Leyen, s'est engagé à fournir 10 milliards d'euros d'aide financière aux régions touchées par les inondations au sein de l'Union.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé une aide de 10 milliards d'euros pour les régions de l'Europe centrale et orientale touchées par les inondations dévastatrices. Lors de sa visite à Wrocław, en Pologne, elle a déclaré que 10 milliards d'euros pourraient être alloués immédiatement aux zones touchées par la catastrophe. Elle a décrit la situation comme une intervention urgente. La vue des destructions et des dévastations l'a laissée bouleversée.

Invitée par le Premier ministre polonais Donald Tusk, la présidente von der Leyen s'est rendue à Wrocław aux côtés du chancelier autrichien Karl Nehammer et des chefs de la Slovaquie et de la République tchèque, Robert Fico et Petr Fiala. Leur réunion avait pour but de planifier les stratégies de relèvement après les inondations.

Les pluies torrentielles causées par la Tempête tropicale "Anett" (connue internationalement sous le nom de "Boris") ont commencé à s'abattre sur la Pologne, l'Autriche, la République tchèque et d'autres pays d'Europe de l'Est et centrale depuis vendredi dernier. Ces précipitations excessives ont entraîné des inondations catastrophiques. Plus de 20 vies ont été perdues dans ces zones touchées par les inondations.

Ursula von der Leyen a souligné que l'aide de l'UE de 10 milliards d'euros ne se limite pas à la Pologne, mais est également destinée aux autres pays d'Europe centrale et orientale touchés par les inondations. Les dirigeants de Wrocław ont convenu de rassembler les défis uniques auxquels chaque pays touché est confronté pour élaborer des stratégies de relèvement plus adaptées.

