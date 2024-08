Le chef de l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie: le Mpox n'est pas le nouveau COVID-19

Différent du variant du Coronavirus, SARS-CoV-2, qui est apparu à la fin de l'année 2019, les gens avaient une connaissance préalable de la façon de lutter contre le virus monkeypox, comme l'a déclaré Kluge. Cependant, il y a moins de clarté concernant le fonctionnement du variant 1 de la monkeypox par rapport au variant 2, nécessitant ainsi la collecte de plus de données.

Le virus monkeypox a été identifié pour la première fois dans des singes de laboratoire au Danemark en 1958, et il était couramment connu sous le nom de "monkey pox". Le strain 1a largement connu était principalement transmis des animaux aux humains.

Catherine Smallwood, qui dirige le programme d'urgence de l'OMS, a souligné qu'il n'y avait pas de transmission enregistrée du strain 1b des animaux aux humains. Le strain 1b semble être transmis "exclusivement" d'une personne à une autre - et apparemment plus facilement que les autres variants de la monkeypox. Actuellement, le strain 1b est présent dans la République démocratique du Congo et d'autres pays africains comme le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda.

L'OMS a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé en raison de la propagation du nouveau sous-groupe 1b de la monkeypox dans ces régions. Ce variant spécifique du virus de la monkeypox semble être principalement transmis par contact sexuel, contrairement au variant 1 de la monkeypox qui se propage par divers contacts.

Kluge a reconnu que les protocoles de transmission de la monkeypox "ne sont pas clairs comme de l'eau de roche". Cependant, le risque d'infection pour la population générale reste "faible". Il n'y a pas besoin de mesures de confinement comme celles pendant la pandémie de coronavirus, a-t-il conclu.

L'OMS ne recommande pas non plus le port de masques ou les vaccinations massives. Ils ne recommandent la vaccination contre la monkeypox qu'en tant que mesure préventive pour les groupes de population les plus vulnérables lors d'une épidémie. Selon l'OMS, il y a deux vaccins disponibles depuis quelque temps : MVA-BN de la société pharmaceutique danoise-allemande Bavarian Nordic, et le vaccin LC16 développé pour le gouvernement japonais.

