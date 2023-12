Le chef de l'opposition russe Navalny, emprisonné, est "soulagé" après un transfert de 20 jours "épuisant".

M. Navalny, un fervent critique du Kremlin, a partagé un message via ses assistants sur les médias sociaux mardi, exprimant son "soulagement" après avoir survécu à ce qu'il a dit être un transfert de prison de 20 jours qui a parcouru des milliers de kilomètres.

"Ils m'ont amené ici samedi soir. Et j'ai été transporté avec tant de précautions et sur un itinéraire si étrange (Vladimir - Moscou - Chelyabinsk - Ekaterinburg - Kirov - Vorkuta - Kharp) que je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me trouve ici avant la mi-janvier", a écrit M. Navalny sur X, anciennement Twitter.

"Les 20 jours de mon transport ont été assez épuisants, mais je suis toujours de bonne humeur, comme il sied à un Père Noël", a-t-il ajouté, précisant qu'il allait bien et qu'il était "totalement soulagé" d'avoir finalement terminé le voyage.

Selon les calculs de CNN, M. Navalny a parcouru plus de 3 700 miles (environ 6 000 kilomètres) en 20 jours, soit une moyenne de 185 miles par jour.

M. Navalny avait été emprisonné dans une colonie pénitentiaire située à environ 150 miles à l'est de Moscou, jusqu'à ce que ses avocats révèlent que, le 11 décembre, ils avaient perdu tout contact avec lui. Des recherches intensives ont suivi et, lundi, ils ont annoncé avoir localisé M. Navalny dans la colonie pénitentiaire IK-3, dans le village de Kharp, à une quarantaine de kilomètres au nord du cercle polaire, dans la région autonome de Yamalo-Nenets.

Sa disparition a suscité des inquiétudes immédiates quant à son bien-être et est intervenue quelques jours seulement après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu'il se représenterait aux élections de mars de l'année prochaine.

M. Poutine dirige de facto la Russie depuis 2000, devenant de plus en plus autocratique au fil des décennies. Des personnalités de l'opposition comme M. Navalny ont été régulièrement emprisonnées, réduites au silence ou exilées.

M. Navalny est l'opposant le plus connu de Russie. Tout au long du règne de M. Poutine, M. Navalny a utilisé son blog et les médias sociaux pour dénoncer la corruption présumée du Kremlin et des milieux d'affaires russes, et a organisé des manifestations antigouvernementales dans les rues.

Même derrière les barreaux, ses comptes Instagram et Twitter ont continué à attaquer M. Poutine avec des messages transmis par son équipe.

Dans ses derniers messages, M. Navalny a indiqué qu'il avait rencontré son avocat, qu'il remerciait ses partisans pour leur intérêt et qu'il se portait bien.

Sa porte-parole, Kira Yarmysh, a déclaré mardi à CNN que l'état de santé de M. Navalny n'était pas pire qu'avant son transfert, bien que le processus ait été "très éprouvant physiquement".

Les messages postés par M. Navalny mardi suggèrent qu'il est toujours à l'isolement, bien qu'il ait dit qu'il était allé se promener dans une cour.

"J'ai vu un convoi, pas comme en Russie centrale, mais comme dans les films - avec des mitrailleuses, des moufles chaudes et des bottes en feutre. Et avec les mêmes beaux chiens de berger en peluche", a-t-il écrit sur X. "Merci encore à tous pour votre soutien. Et joyeuses fêtes !"

M. Navalny a été condamné à 19 ans de prison en août, après avoir été reconnu coupable d'avoir créé une communauté extrémiste, d'avoir financé des activités extrémistes et d'avoir commis de nombreux autres crimes. Il purgeait déjà une peine de 11 ans et demi dans un établissement de haute sécurité pour fraude et d'autres accusations qu'il nie.

Les partisans de M. Navalny affirment que son arrestation et son incarcération sont une tentative à motivation politique visant à étouffer ses critiques à l'égard de M. Poutine.

Source: edition.cnn.com