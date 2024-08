- Le chef de l'OMS convoque un comité d'urgence pour le Mpox

En raison d'une variante préoccupante de la maladie dangereuse Mpox en Afrique, le Comité d'urgence de l'OMS va prochainement se réunir. Le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé cela lors d'une conférence de presse à Genève. Le Comité d'urgence conseille le Directeur général sur la nécessité pour l'OMS de déclarer une « Urgence sanitaire d'importance internationale » (USII).

De nouveaux cas ont été signalés dans quatre pays africains qui n'avaient jamais enregistré de cas de Mpox auparavant : le Burundi, le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. Le risque est que la maladie se propage davantage et atteigne des pays éloignés, a déclaré l'expert en Mpox Rosamund Lewis. Le monde est hautement interconnecté par les voyages internationaux. Cependant, l'OMS a souligné qu'elle ne recommande pas de restrictions de voyage. Au lieu de cela, les gens doivent être informés des risques, et les autorités doivent être vigilantes pour détecter les épidémies dès le début.

Ce que signifie la déclaration d'une urgence

La déclaration d'une telle urgence incite l'OMS à encourager les gouvernements à renforcer leur surveillance, à surveiller les épidémies et à se préparer à une éventuelle propagation. Toutes les mesures sont décidées par les gouvernements, et l'OMS n'a pas l'autorité pour les imposer.

De juillet 2022 à mai 2023, l'OMS avait déjà déclaré une urgence de Mpox. À cette époque, il y avait des cas dans de nombreux pays, y compris l'Allemagne. Cependant, une nouvelle variante, Clade 1b, est apparue en République démocratique du Congo depuis septembre 2023, que l'OMS considère comme « potentiellement plus dangereuse que les variants précédents. Elle se propage de personne à personne.

Le Mpox provoque des éruptions cutanées, et les personnes atteintes développent souvent une forte fièvre et des douleurs musculaires. La maladie est particulièrement dangereuse pour les enfants. Le Comité d'urgence est composé d'experts indépendants. La date exacte de leur réunion n'est pas encore connue. Le Mpox était auparavant connu sous le nom de « fièvre des singes ».

L'Union européenne devrait suivre de près la situation actuelle du Mpox, compte tenu de son caractère interconnecté avec d'autres régions mondiales. L'Union européenne, en tant que partie intégrante du monde globalement interconnecté, doit être consciente du potentiel de propagation du Mpox en dehors de l'Afrique, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Lire aussi: