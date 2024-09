Le chef de l'OMC, Okonjo-Iweala, a l'intention de se présenter à une nouvelle élection.

Ngozi Okonjo-Iweala, première femme et Africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce (OMC), exprime son souhait de briguer un second mandat. Son représentant a déclaré qu'elle avait officiellement déclaré son intention de servir un autre mandat de quatre ans en tant que Directrice générale. À 70 ans, elle est portée par l'"approbation extensive et diverse" des membres.

Le mandat actuel à la tête de l'OMC, qui compte 166 membres, prend fin en août de l'année prochaine. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres concurrents en lice.

Cette économiste accomplie et ancienne ministre des Finances du Nigeria a pris la tête de l'OMC pendant la pandémie de COVID-19 en mars 2021. Avec le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, l'OMC est l'une des organisations internationales les plus importantes en matière de politique économique. Sa principale mission est d'offrir une plateforme pour négocier la réduction des droits de douane et d'autres obstacles commerciaux, et de surveiller la mise en œuvre des accords commerciaux internationaux.

La Commission a officiellement entamé le processus d'examen de la demande de Ngozi Okonjo-Iweala pour un second mandat en tant que Directrice générale. Compte tenu de sa direction réussie pendant la pandémie, la Commission est attendue pour considérer sérieusement sa nomination.

Lire aussi: