- Le chef de l'intérieur de Bavière souligne la vigilance accrue des autorités.

À la suite de l'incident de poignardage mortel à Solingen, les autorités en Bavière sont "très vigilantes". "Actuellement, il n'y a pas de signaux particuliers de menace pour la Bavière. Cependant, la situation générale de menace en raison du terrorisme islamique est très élevée", a déclaré le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann (CSU), à l'agence de presse allemande.

"Nos quartiers généraux de police examinent méticuleusement les mesures de sécurité mises en place pour les établissements et les événements et les renforceront si nécessaire, par exemple en déployant plus d'officiers de police", a déclaré Herrmann.

"Aucun signe de menace spécifique" pour le festival d'automne de Nuremberg

Le festival d'automne est actuellement en cours à Nuremberg. "Nous surveillons de près la situation à Solingen et réévaluons régulièrement les incidents", a déclaré un représentant du quartier général de police de Moyenne-Franconie. "À ce stade, il n'y a aucun signe de menace spécifique pour le festival populaire. Cependant, les officiers font preuve d'une vigilance accrue."

Les stratégies de police y sont constamment évaluées et ajustées en fonction de l'évolution de la situation, et la police est en communication constante avec l'organisateur et le service de sécurité.

Interdiction de couteaux à la Wiesn

Le Gillamoos débutera à Abensberg le 29 août, et le Munich Oktoberfest, le plus grand festival populaire du monde, débutera le 21 septembre. "Pour les événements principaux, la police, en collaboration avec les organisateurs et toutes les autorités concernées, élabore des stratégies de sécurité globales. Cela comprend également la situation juridique actuelle en matière d'armes, qui interdit le port d'armes ou d'objets dangereux similaires lors d'événements publics", a déclaré le ministre de l'Intérieur Herrmann. Une interdiction totale des couteaux sera également en vigueur à l'Oktoberfest, qui sera strictement appliquée aux entrées.

À la suite de l'attaque au couteau lors d'un festival populaire à Solingen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui a fait trois morts, le parquet fédéral a pris en charge l'affaire et examine le suspect - un demandeur d'asile syrien qui devait être expulsé - pour meurtre et appartenance présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI).

Herrmann a exhorté le gouvernement fédéral à "reconsidérer la situation en Syrie". "Actuellement, il n'y a pas de justification pour accorder l'asile à tout le monde en provenance de Syrie. Nous devons fixer des limites pour les nouveaux réfugiés et avoir la capacité d'expulser les criminels", a affirmé le ministre de l'CSU.

