- Le chef de l'IMC reconnaît que l'ensemble des actions proposées a un impact minimal sur la situation migratoire.

Le président de la Conférence des ministres de l'Intérieur, Mike Stübgen, critique l'absence d'actions efficaces dans le paquet de sécurité proposé par le gouvernement de la coalition du trafic d'entrée pour réduire le nombre de migrants. "Le gouvernement de la coalition du trafic reste inactif dans le rôle crucial de réduire les vagues de migration", a déclaré le ministre de l'Intérieur du CDU de Brandebourg. "Chaque tentative d'améliorer les expulsions perd son importance si plus de dix personnes entrent quotidiennement pour chaque expulsé."

Stübgen a exprimé ses préoccupations concernant les mesures proposées. "C'est satisfaisant que le gouvernement fédéral reconnaisse enfin, après presque trois ans, que sa politique migratoire précédente est largement inadéquate", a déclaré Stübgen. "Certaines des mesures maintenant proposées semblent raisonnables." Cependant, une évaluation complète ne peut être faite que lorsque les ajustements juridiques prévus sont clairement définis.

Stübgen a proposé une interdiction d'entrée des pays sûrs.

Le président de l'IMK a suggéré que les demandeurs d'asile provenant de pays tiers sûrs ne devraient pas être autorisés à entrer. "La mise en œuvre de l'article 16a de la Loi fondamentale, qui stipule que les personnes entrant par l'intermédiaire d'un pays sûr n'ont pas le droit d'asile en Allemagne, apporterait un soulagement significatif", a déclaré Stübgen. "Cependant, le gouvernement de la coalition du trafic manque de courage pour prendre les décisions nécessaires."

Selon les plans de la coalition du trafic, les avantages pour les migrants qui sont la responsabilité d'un autre État européen et ont accepté de les accepter seront réduits. Les criminels devraient être plus facilement expulsés. De plus, une interdiction générale de porter des couteaux est proposée dans les bus et trains à longue distance, aux festivals populaires et autres grands événements. Le paquet est une réponse à l'attaque au couteau de Solingen vendredi dernier, ayant entraîné trois morts et huit blessures.

La proposition de Stübgen d'interdire l'entrée des pays sûrs pourrait potentiellement réduire l'afflux de migrants entrant en Allemagne. Malgré les mesures proposées pour réduire les avantages pour les migrants et l'expulsion plus facile des criminels, l'afflux quotidien de migrants continue de dépasser les expulsions, ce qui dilue leur efficacité.

