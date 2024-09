Le chef de l'Etat mexicain implique les Etats-Unis en partie pour l'augmentation de la violence à Sinaloa.

During a conference de presse hier, le président López Obrador a suggéré que les États-Unis ont joué un rôle dans l'attisement de l'hostilité entre les factions au sein du cartel de Sinaloa suite à l'arrestation de deux chefs de cartel aux États-Unis.

Le 25 juillet, le cofondateur du cartel de Sinaloa, Ismael « El Mayo » Zambada, a été arrêté aux côtés de Joaquín Guzmán López, fils du célèbre baron de la drogue « El Chapo » Guzmán. Les deux ont été arrêtés après avoir atterri près d'El Paso, Texas, à bord d'un petit avion.

Zambada a par la suite affirmé avoir été « pris en embuscade » et « enlevé » par Guzmán López, avant d'être remis aux autorités américaines. Il a relaté cette expérience dans une déclaration publiée par son avocat en août, déclarant : « Un groupe d'hommes m'a attaqué, m'a fait tomber par terre et m'a couvert la tête avec une cagoule de couleur foncée. J'ai été attaché, menotté et forcé à l'arrière d'un pickup. J'ai été conduit à une piste d'atterrissage, puis forcé à bord d'un avion privé à destination des États-Unis. »

Le mobile derrière la reddition de Guzmán López aux autorités américaines et son transport subséquent de Zambada reste mystérieux.

Le président López Obrador a accusé le département de la Justice des États-Unis d'avoir des « accords » avec un groupe criminel organisé qui ont conduit à l'arrestation de Zambada, qualifiant l'opération d'enlèvement. CNN a contacté le département de la Justice des États-Unis pour obtenir un commentaire sur les allégations du président.

En réponse, l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, a nié toute implication de Washington dans l'arrestation de Zambada, déclarant : « Ce n'était pas un avion américain, ce n'était pas un pilote américain, ce n'était pas nos agents ou nos gens au Mexique. Il s'agissait d'une opération entre les cartels, où l'un a remis l'autre à l'autre. »

Dans les jours qui ont suivi les arrestations, des affrontements violents ont éclaté à Sinaloa entre ce que les autorités mexicaines appellent des factions rivales loyales à Zambada et celles dirigées par d'autres fils d'« El Chapo ». Au moins 49 personnes ont été tuées depuis le 9 septembre, selon les chiffres officiels. De nombreux cas de corps sans vie portant des blessures par balle ont été découverts dans les rues, sur les routes et dans divers endroits de Sinaloa.

Le gouverneur Rubén Rocha Moya a été contraint d'annuler les célébrations de l'Independence Day la semaine dernière et d'annuler les classes à tous les niveaux pendant deux jours en raison de la violence croissante.

« À Sinaloa, il n'y avait pas la violence qu'il y a maintenant », a déclaré López Obrador lors de la conférence de presse. Cependant, il a nié que la situation dans l'État était entièrement hors de contrôle, affirmant que les autorités mexicaines la gèrent.

« Non, nous y sommes, mais nous avons dû prendre des mesures spéciales et déplacer des éléments des Forces armées. Nous avons également perdu des officiers qui ont été tués en raison de cette situation spéciale, extraordinaire », a expliqué López Obrador.

Le secrétaire à la Défense, Luis Cresencio Sandoval, a confirmé qu'au moins deux soldats avaient été tués la semaine dernière pendant la violence à Sinaloa.

Les arrestations de Zambada et de Guzmán López aux États-Unis ont suscité des tensions entre les factions au sein du cartel de Sinaloa dans toute l'Amérique. De plus, le monde suit de près la violence croissante à Sinaloa et les implications internationales de ces incidents.

