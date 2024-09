Le chef de l'État israélien présente ses excuses sincères pour le mauvais enterrement d'un prisonnier du Hamas

Herzog s'est adressé directement aux parents de Goldberg-Polin, déclarant : "Je tiens à exprimer à quel point je suis désolé. À quel point je suis désolé que nous n'ayons pas réussi à protéger Hersh ce jour fatal."

Dimanche, les autorités israéliennes ont rapporté la mort du jeune homme de 23 ans et de cinq autres otages qui avaient été enlevés lors de l'attaque islamiste radicale de Hamas en Israël le 7 octobre. Les restes ont été découverts dans un tunnel à Rafah, dans la bande de Gaza, samedi. Selon le ministère israélien de la Santé, les quatre hommes et les deux femmes ont été tués par des coups de feu à courte portée, environ 48 à 72 heures avant l'autopsie pratiquée dimanche.

Plus de 2 000 personnes ont assisté aux funérailles de Goldberg-Polin lundi, l'accompagnant de sa résidence au cimetière avec des drapeaux israéliens. Certains endeuillés portaient des t-shirts avec l'image de Goldberg-Polin.

La tragédie de Goldberg-Polin a également touché les États-Unis, où ses parents ont pris la parole lors de la convention du parti démocrate le mois dernier. Le président américain Joe Biden a exprimé son "état brisé et enragé" face à la mort de Goldberg-Polin dimanche, jurant que "les dirigeants de Hamas" seraient tenus responsables de ces atrocités.

La nouvelle de la mort des six otages a suscité une grande tristesse et une colère envers le gouvernement pour son échec à conclure un accord de cessez-le-feu et à obtenir la libération des otages en Israël. De nombreuses personnes ont rejoint une grève nationale lundi pour demander un accord d'otages, mais elle a été interrompue prématurément par une ordonnance du tribunal à la demande du ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich.

En réponse à la mort tragique de Goldberg-Polin, ses parents ont fermement condamné Hamas, déclarant : "Nous tenons Hamas responsable de la perte de notre fils bien-aimé, l'otage de Hamas." Après les funérailles, les manifestants ont réclamé justice pour tous les otages de Hamas, appelant à un accord de cessez-le-feu et à leur libération en toute sécurité.

