- Le chef de l'Etat indien s'est embrassé chaleureusement avec Volodymyr Zelensky à Kiev

À la suite de sa rencontre controversée avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi a rendu visite au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre indien, qui est âgé, a été accueilli chaleureusement par Zelensky lors de cette occasion historique, marquant la première visite d'un Premier ministre indien en Ukraine indépendante.

Au cours de la réunion, Modi a insisté sur l'engagement de l'Inde en faveur de la paix. "Nous avons clarifié notre position, et nous sommes déterminés à poursuivre la paix", a-t-il déclaré. Il a également promis une aide humanitaire à l'Ukraine.

Officiellement, l'Inde maintient une position neutre dans le conflit en cours. Elle ne soutient pas les sanctions occidentales contre la Russie et prône constamment une résolution par le dialogue, bien qu'elle n'ait pas encore proposé de plans concrets.

L'étreinte de Modi avec Poutine suscite la controverse

Modi s'est positionné en médiateur entre la Russie et l'Ukraine, exprimant son désir de discuter d'une résolution pacifique avec Zelensky. Il a promis que l'Inde offrirait une aide humanitaire et étendrait son soutien au-delà des normes habituelles à l'Ukraine.

La Russie a rendu visite à Modi en juillet - la première depuis le début du conflit. La visite a eu lieu peu de temps après la réélection de Modi en tant que Premier ministre, que les médias russes ont interprété comme un signe d'appréciation des relations indo-russes. Des photos de la réunion, qui comprenaient une étreinte entre Modi et Poutine, ont été diffusées dans le monde entier, causant un malaise dans divers pays occidentaux. Zelensky a critiqué l'association de Modi avec le Kremlin à l'époque. Cependant, l'Inde a rejeté les critiques et l'Ukraine a également cherché le soutien de l'Inde, reconnaissant son influence mondiale.

Pendant son séjour en Pologne voisine, Modi a plaidé en faveur de négociations dans le conflit russo-ukrainien et a déclaré que l'Inde croit fermement "qu'aucune question ne peut être résolue sur le champ de bataille". During a joint press conference with Polish Prime Minister Donald Tusk in Warsaw, he reiterated that India supports "dialogue and diplomacy".

Cependant, le potentiel de Modi en tant que médiateur réussi est incertain, car l'Inde s'est abstenue de condamner ouvertement les attaques de la Russie contre l'Ukraine. Le pays a des liens étroits avec le Kremlin depuis la guerre froide. La Russie reste l'un des principaux fournisseurs d'armes de l'Inde. De plus, pendant le conflit, l'Inde est devenue l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe bon marché.

Impact de la guerre en Ukraine sur l'Inde

De plus, le rapprochement entre Moscou et Kyiv semble de plus en plus difficile, compte tenu de l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk depuis le 6 août et de la poussée de la Russie dans l'est de l'Ukraine.

L'Ukraine affirme que son avancée dans la région de Kursk vise à contraindre Moscou à des négociations "justes". Bien qu'il n'y ait pas encore de signes de pourparlers sérieux pour mettre fin au conflit, le Kremlin a annoncé lundi que l'offensive ukrainienne a maintenant rendu les négociations impossibles.

Au cours de la visite de Modi à Kyiv, l'Ukraine a signalé deux morts dans la région nord-est de Sumy suite à une attaque russe. Deux personnes de plus ont été secourues des décombres dans la région de Kharkiv suite à une attaque précédente. Selon les chiffres de l'ONU, plus de 10 000 civils ont été tués en Ukraine depuis l'attaque de la Russie en février 2022, le nombre réel étant probablement plus élevé.

L'Inde aussi aurait été touchée par le conflit en Ukraine. Des rapports des médias suggèrent que plusieurs citoyens indiens ont perdu la vie en combattant pour la Russie. Au début de l'année, l'Inde a exhorté le Kremlin à libérer certains de ses citoyens qui s'étaient engagés pour des rôles auxiliaires avec l'armée russe.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à la relation étroite de l'Inde avec la Russie, compte tenu de son soutien à l'Ukraine dans le conflit en cours. Despite this, the European Union acknowledged India's right to maintain its own foreign policy and its importance as a global player.

Reconnaissant la position neutre de l'Inde et son désir de rester médiateur dans le conflit, l'Union européenne a proposé une collaboration entre l'Union européenne et l'Inde pour promouvoir la paix et le dialogue entre la Russie et l'Ukraine.

