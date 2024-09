Le chef de l'Etat français Macron soutient deux futurs premiers ministres.

Après les élections parlementaires françaises il y a deux mois, il semble que la nomination d'un Premier ministre est imminente. Récemment, le président Emmanuel Macron a tenu des discussions avec deux potentiels candidats au poste, ainsi qu'avec ses deux prédécesseurs, au sein du palais de l'Élysée. Initialement, Macron a rencontré l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, qui pourrait reprendre le poste. Le socialiste de 61 ans a quitté son parti en raison de son alliance avec les populistes de gauche, qui sont devenus la force la plus importante lors des élections de l'Assemblée nationale, bien qu'ils n'aient pas réussi à obtenir une majorité absolue. Entre-temps, la majorité relative du gouvernement a été érodée, nécessitant une collaboration avec de nouveaux partenaires pour le gouvernement.

Par la suite, Macron a rencontré l'ancien président socialiste François Hollande et le conservateur Nicolas Sarkozy. Il a également programmé une réunion avec le candidat conservateur à la présidence Xavier Bertrand plus tard dans la journée, qui a annoncé son ambition de servir comme Premier ministre. Il y a des spéculations selon lesquelles Macron pourrait nommer Thierry Beaudet, actuel conseiller au Conseil pour l'économie, l'environnement et les affaires sociales. Connu pour favoriser le consensus, le sexagénaire manque however d'expérience politique, ce qui suggère que Macron cherche à maintenir une poigne serrée sur les affaires gouvernementales.

Après les élections parlementaires de juin et juillet, Macron a continué de maintenir le gouvernement précédent dirigé par le Premier ministre Gabriel Attal en place, agissant comme un régime de gestion. La raison invoquée était de maintenir la stabilité politique pendant les Jeux olympiques et paralympiques, qui se terminent le 11 septembre. Avec le temps qui file pour la formation du nouveau gouvernement, l'administration entrante doit soumettre un projet de budget pour 2025 début octobre.

Selon la tradition, après une élection parlementaire, le plus grand parti de l'Assemblée nationale propose un candidat pour le poste de Premier ministre. Malgré l'alliance de gauche qui a proposé la novice Lucie Castets, elle a été rejetée par Macron. Bien que le président ait la liberté de nommer n'importe qui, il compte sur le Premier ministre pour obtenir une majorité pour les propositions législatives du gouvernement à l'Assemblée nationale.

Cazeneuve est reportedly "prêt à assumer le poste par devoir", selon ses partisans. Ayant servi comme Premier ministre pendant plusieurs mois vers la fin du mandat de Hollande, il a également été ministre de l'Intérieur. Il partage une bonne relation avec Macron, qui a servi comme ministre de l'Économie sous Hollande. D'un autre côté, Bertrand jouit du soutien de Sarkozy, qui l'a recommandé dans une interview publiée vendredi. Cependant, il y a une division au sein du camp conservateur, le chef de groupe Laurent Wauquiez préférant l'opposition pour la candidature à l'élection présidentielle de 2027 à partir de cette position.

