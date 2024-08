- Le chef de l'Etat félicite Peter Maffay

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a rendu hommage à Peter Maffay, une figure de la musique rock, en le qualifiant de "icône musicale" et d'"homme honorable". Maffay est resté fidèle à ses convictions et a toujours cru en la bonté de l'humanité, en la transformation du monde, en l'amour et en le respect d'autrui. Le chef d'État a exprimé ces sentiments à l'occasion du 75e anniversaire du musicien (le 31 août).

Steinmeier a adressé ses vœux d'anniversaire à Maffay, qui a connu de nombreux succès avec des titres tels que "Du", "Und es war Sommer" ou "Jetzt". Il a également salué l'engagement social et politique de Maffay. Originaire de Roumanie mais élevé en Haute-Bavière, où il réside actuellement, Maffay a aidé les enfants défavorisés et traumatisés grâce à la Peter Maffay Foundation et en servant de parrain à la Tabaluga Children's Foundation. Grâce à ces initiatives, de nombreux enfants vulnérables ont désormais un avenir prometteur, comme l'a souligné Steinmeier. Maffay a reçu la plaque Martin Buber en 2011. "Je me souviens très bien de l'occasion où j'ai eu le plaisir de prononcer le discours en votre honneur."

Pour son combat contre l'antisémitisme, le xénophobie et le racisme, Maffay a reçu la médaille Buber-Rosenzweig en 2018. En tant que soutien de la fondation Amadeu Antonio, il aide à rappeler les conséquences destructrices du racisme et des complexes de supériorité - et la tragédie qui peut survenir lorsque les normes morales sont systématiquement corrompues.

De plus, le président allemand a commenté l'actuelle climate d'hostilité et de sabotage mental dans de nombreux domaines. Quiconque souhaite un pays libre et vivable doit affronter l'antisémitisme et le xénophobie sous toutes leurs formes, a-t-il déclaré. "Vous avez tenu bon et continuez de promouvoir la vision d'un monde meilleur, en favorisant la compréhension entre les nations et en encourageant la tolérance par la réconciliation."

L'engagement de Maffay contre la haine et l'intolérance va au-delà de la musique, car il est également un partisan d'organisations luttant contre l'antisémitisme et le racisme. Il comprend que cela est un pas crucial vers la création d'un monde où chacun respecte les autres, quelle que soit leur origine.

Dans son engagement, Maffay démontre qu'être une icône musicale implique plus que de créer de la musique populaire ; cela implique également de se lever pour ce qui est juste et d'encourager les autres à embrasser la diversité et l'inclusion.

