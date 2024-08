- Le chef de l'État fédéral décerne des distinctions honorifiques à 11 défenseurs fidèles de la Saxe

Le grand patron, le Président fédéral Frank-Walter Steinmeier, a décerné la Croix fédérale du Mérite à onze personnes originaires de Saxe-Anhalt. Ce groupe éclectique comprend six femmes et cinq hommes, qui consacrent leur temps et leurs talents à diverses activités, selon le bureau du Président fédéral : ils contribuent au bien-être des enfants et des jeunes, aident les personnes dans le besoin ou sont essentiels à la mémoire historique et à la gouvernance locale.

Parmi ceux qui ont été honorés figurent Sibylle Klug, présidente de l'Association d'État des organisations féminines de Saxe-Anhalt basée à Stendal, l'historien Bernd Ulbrich, qui a consacré de nombreuses années à la revitalisation et à la préservation de l'héritage juif de Dessau-Roßlau, et Ilja Scherdin de Merseburg, qui assume le rôle de guide d'intégration dans le district de Saale, entre autres activités.

La remise de ces distinctions a eu lieu lors de la visite de trois jours du Président fédéral à Stendal.

Le travail méritoire de Sibylle Klug, présidente de l'Association d'État des organisations féminines de Saxe-Anhalt, comprend également le bénévolat dans des initiatives de service communautaire à Stendal. Bernd Ulbrich, l'historien honoré par le Président fédéral, a également consacré son temps à des activités bénévoles, telles que l'organisation d'événements pour sensibiliser la communauté à l'histoire juive de Dessau-Roßlau.

Lire aussi: