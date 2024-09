- Le chef de l'Etat effectue une visite dans les établissements de Cuxhaven et de Stade.

Aujourd'hui, le président Frank-Walter Steinmeier se rend dans deux entreprises en Basse-Saxe. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa série "Atelier du changement", qui vise à explorer les transformations sociales et leurs conséquences. Le sujet principal de l'intérêt de Steinmeier à Cuxhaven et à Stade est la transformation énergétique dans la fabrication industrielle.

Dans un premier temps, le matin, le président se rendra chez Siemens Gamesa Renewable Energy à Cuxhaven pour en savoir plus sur la production d'éoliennes offshore, c'est-à-dire des fermes éoliennes situées en mer. Plus tard, il se rendra chez Dow à Stade pour découvrir comment les procédés industriels énergivores peuvent être améliorés et rendus plus respectueux de l'environnement.

