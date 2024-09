Le chef de l'État de Hesse, Rhein, plaide pour une réforme du système d'asile

Avant les discussions sur la politique migratoire entre la coalition du trafic lumineux, l'Union et les États fédéraux, le ministre-président de Hesse, Boris Rhein, a proposé un changement de politique migratoire. S'adressant au groupe de médias Funke, Rhein, un politique de l'Union démocrate-chrétienne (CDU), a soutenu que, en raison des problèmes de terrorisme liés à la migration en Allemagne, la coalition devrait gouverner en conséquence. Il a proposé un changement de politique migratoire, suggérant que le gouvernement fédéral devrait maintenir les contrôles frontaliers et refuser injustement les individus à la frontière.

De plus, Rhein a plaidé pour une application cohérente des règles de Dublin au niveau européen. Selon ces règles, les procédures d'asile devraient principalement avoir lieu dans le pays de l'UE où les réfugiés sont entrés en premier. Il a également appelé à classer plus de pays comme sûrs et à organiser des expulsions vers des pays comme l'Afghanistan et la Syrie. Enfin, le ministre-président a plaidé pour la déchéance de nationalité des criminels et des menaces.

Attaque à Solingen

Rhein a réagi suite à l'attaque au couteau lors du festival de la ville de Solingen, qui a fait trois morts et huit blessés, certains graves, il y a plus d'une semaine. Le parquet fédéral suspecte un mobile islamiste derrière le crime, l'auteur présumé, un Syrien de 26 ans, ayant été précédemment proposé pour expulsion en Bulgarie, où il était entré dans l'UE.

Cet incident a relancé le débat sur les expulsions et les interdictions de couteaux. En réponse, le gouvernement fédéral a proposé un paquet de sécurité. Ce paquet comprend le renforcement de la loi sur les armes, des mesures supplémentaires contre l'islamisme violent et des amendements substantiels aux lois sur la résidence et l'asile. Mardi, le gouvernement fédéral se réunira avec les États et l'Union pour discuter des étapes suivantes et de la mise en œuvre de ces mesures.

