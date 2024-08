Le chef de l'Etat bulgare propose un septième vote dans un délai de trois ans et demi.

En Bulgarie, les préparatifs pour les élections se poursuivent pour la septième fois en l'espace de deux ans et demi cette année automnale. "Je vais signer un décret demain pour fixer les élections anticipées au 27 octobre", a déclaré le président Rumen Radev, suite à son approbation du cabinet temporaire proposé par le Premier ministre sortant par intérim Dimitar Glavchev. Cette administration temporaire est responsable de l'organisation de l'élection.

La Bulgarie est confrontée à une instabilité politique depuis les manifestations anti-corruption massives de 2021 qui ont renversé le cabinet du conservateur Boyko Borissov, Premier ministre à trois reprises. Les dernières élections en juin ont enregistré la plus faible participation depuis la fin du communisme, avec seulement 34 % de participation. Les experts prévoient une participation encore plus faible en octobre et une augmentation du soutien aux partis pro-russes.

Depuis 2021, six élections n'ontabouti qu'à deux gouvernements éphémères. Pendant la plupart de cette période, l'État membre de l'UE a été gouverné par des cabinets temporaires.

Le parti conservateur GERB de Borissov est sorti vainqueur des élections de juin, mais il n'a pas réussi à obtenir la majorité au Parlement pour former un gouvernement. Les autres partis ont également échoué à obtenir une majorité de gouvernement.

L'instabilité politique en cours met en danger l'ambition de la Bulgarie de rejoindre la zone euro d'ici 2025 et son allocation de milliards d'euros de l'UE.

L'annonce par le président Radev d'élections anticipées le 27 octobre vise à rétablir la stabilité politique après plusieurs élections depuis 2021. Avec les experts qui prévoient une faible participation et une augmentation du soutien aux partis pro-russes, le résultat de ces élections pourrait avoir une incidence significative sur le paysage politique bulgare.

