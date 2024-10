Le chef de l'équipe des Patriots de New England, Jabrill Peppers, arrêté pour agression, étouffement et drogue.

Braintree, MA (AP)— Le leader de l'équipe des New England Patriots, Jabrill Peppers, a été arrêté le week-end dernier suite à des accusations de violence domestique, d'étranglement et d'autres infractions suite à une dispute dans une résidence, ont rapporté les autorités lundi.

Peppers, 29 ans, a comparu devant le tribunal de district de Quincy lundi. Il est également inculpé d'agression avec une arme dangerous et de possession d'une substance narcotique de classe "B" suspectée être de la cocaïne, selon les dossiers judiciaires.

La police de Braintree a répondu à un appel concernant une dispute entre deux individus dans une résidence samedi. Les charges suggèrent que Peppers a forcé sa petite amie à terre, a poussé sa tête contre un mur et a entouré son cou de ses mains dans une tentative d'étranglement. La femme a été soignée à domicile pour des blessures au visage et aux genoux, ont déclaré les policiers.

Peppers a été arrêté et libéré sous une caution de 2 500 dollars. Sa prochaine audience est prévue pour le 22 novembre, et il a renoncé à y assister.

Au tribunal, l'avocat de Peppers, Marc Brofsky, a exprimé son incrédulité quant aux allégations, y compris l'existence de preuves vidéo accablantes. Brofsky a mentionné que Peppers avait accepté de ne pas entrer en contact avec la femme.

Le entraîneur-chef des New England Patriots, Jerod Mayo, a parlé aux journalistes lundi, déclarant qu'ils étaient encore en train de rassembler des informations sur l'arrestation de Peppers. Mayo a ajouté que Peppers serait autorisé à être présent dans les installations de l'équipe.

"We don't have enough information to state he shouldn't be in the building," a déclaré Mayo.

Mayo a expliqué que l'équipe avait discuté de la situation avec les joueurs, en mettant l'accent sur l'importance d'être informé de la situation.

Les Patriots ont prolongé Peppers, un safety en troisième saison avec l'équipe, pendant l'été. Peppers a été originaire de Cleveland en 2017 et a passé deux saisons avec les Browns avant de jouer avec les New York Giants pendant trois saisons.

Peppers, sorti en raison d'une blessure à l'épaule, n'a pas participé à la défaite de 15-10 des Patriots contre les Miami Dolphins dimanche.

Mayo a confirmé que les Patriots avaient été informés de l'arrestation samedi.

L'arrestation de Peppers pour des allégations de violence domestique a attiré l'attention sur son implication dans les sports, avec de nombreuses personnes se questionnant sur sa conduite sur et en dehors du terrain. L'incident a également soulevé des préoccupations quant à la manière dont les Patriots gèrent de telles situations, alors qu'ils continuent de soutenir Peppers en dépit de l'enquête en cours.

