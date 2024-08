- Le chef de l'Ahmadieyya préconise le respect des principes démocratiques.

Au lancement de la réunion annuelle du groupe musulman Ahmadiyya Muslim Jamaat à Mendig, son leader a mis en avant la valeur de la foi et de la démocratie. La communauté avait déclaré auparavant : "Notre charia est la loi fondamentale." Interrogé sur ce slogan, le président Abdullah Uwe Wagishauser a expliqué que l'expression est souvent mal comprise. "C'est simplement le code religieux pour les croyants", a-t-il déclaré. "Notre charia nous enseigne que dans le pays où nous habitons, sous la protection duquel nous résidons, nous devons être loyaux envers ce pays. Ainsi, nous devons respecter la démocratie."

Bien que la communauté soit considérée comme apolitique, l'ambiance sociale et politique en Allemagne a un impact. "Nous discutons également avec l'AfD", a déclaré Wagishauser. Engager un dialogue constructif avec leurs partisans est essentiel. "On ne peut pas simplement les qualifier de mauvais", a-t-il dit. "Bien sûr, il y a aussi des individus avec lesquels la conversation devient difficile." Une personne qui prône la démocratie et la justice ne peut pas être en accord avec les points de vue de l'AfD.

Wagishauser a noté que le monde glisse vers la catastrophe et une éventuelle troisième guerre mondiale. "Nous avons oublié Dieu", a-t-il dit. Mais le Créateur existe toujours aujourd'hui, comme il l'a toujours été.

La réunion est apparemment la plus grande assemblée pacifique islamique en Allemagne. Le but de l'événement est de développer une relation plus étroite avec Dieu et de lui demander de continuer à aider sa création, a déclaré le président national. Pendant trois jours, les musulmans se réunissent à l'aéroport de Mendig, dans la Rhénanie-Palatinat, pour les prières et les discours.

Le clou de l'événement était initialement prévu pour être le discours du chef mondial du mouvement Ahmadiyya, le Calife Mirza Masroor Ahmad. Cependant, il a dû annuler son voyage pour des raisons de santé. En conséquence, les organisateurs prévoient maintenant environ 40 000 visiteurs au lieu des 50 000 initialement prévus.

Pour les trois jours de l'événement, environ 250 tentes ont été dressées, principalement par des bénévoles. "Nous avons eu une atmosphère fantastique avant cet événement", a déclaré Wagishauser. Ils envisagent donc un retour l'année prochaine.

