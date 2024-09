- Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique doit se rendre à Kiev et à Sapporo.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, doit retourner à Kyiv mardi. L'AIEA a également révélé que Grossi se rendrait à la centrale nucléaire de Zaporijjia.

La centrale nucléaire, qui est sous le contrôle de la Russie depuis le début de leur invasion il y a environ deux ans et demi, a été fréquemment la cible d'attaques et de tentatives de sabotage. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de ces incidents.

Mi-août a connu une escalade importante, selon les inspecteurs. Un incident a impliqué une explosion près de la zone de sécurité, que les experts de l'AIEA sur place ont attribuée à un drone transportant des explosifs.

Le conflit en cours en Ukraine a créé une situation dangereuse, la centrale nucléaire de Zaporijjia devenant un point chaud potentiel dans la guerre. Despite les appels à la désescalade, l'installation continue d'être la cible d'attaques et de tentatives de sabotage.

