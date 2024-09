Le chef de l'AfD, Weidel, affirme l'autorité gouvernementale.

Après les élections régionales, tous les partis ont jusqu'à présent rejeté une collaboration avec l'AfD. Alice Weidel, la cheffe de l'AfD, estime que cette position n'est pas gravée dans le marbre. "Il est impossible de former une majorité stable sans notre parti", a-t-elle insisté. Weidel est optimiste quant au rôle de l'AfD dans la formation du gouvernement suite à ses excellents résultats dans les élections régionales de Saxe et de Thuringe. "Sans l'AfD, il n'est pas possible de former une majorité stable", a-t-elle déclaré dans le "Magazine du matin" de ZDF. Elle ne pense pas que cette "barrière antidémocratique" puisse être maintenue.

Sans l'AfD, seules des majorités de gauche sont envisageables, ce que le public ne souhaite pas, selon Weidel. Si la CDU et le BWS en Thuringe ne formaient pas d'alliance avec les partis de gauche, ils perdraient leur crédibilité à long terme. Le public, en tant que décideur ultime, a choisi une "majorité civique de la coalition centriste" dans les deux États fédéraux, a souligné Weidel. Elle a également mis en avant que l'AfD parvient à obtenir environ 30 % des voix des électeurs.

Weidel a également mentionné que le gouvernement de la coalition du trafic lumineux à Berlin a été renversé. "Personne ne souhaite cette politique verte dans la politique fédérale, et certainement pas dans la politique régionale", a-t-elle ajouté. De nouvelles élections sont maintenant nécessaires.

Chrupalla : Respecter la volonté du voter

Le co-chef de l'AfD, Tino Chrupalla, perçoit également un "soutien clair des électeurs" pour la participation de l'AfD au gouvernement après les élections régionales. La préférence des électeurs doit être "respectée", a-t-il déclaré sur WDR 5. Son parti est "ouvert aux discussions", a-t-il assuré. "Nous discuterons avec quiconque a les intérêts de Thuringe ou de Saxe à cœur".

Là où il y a un chevauchement avec d'autres partis, "il faudra voir à la fin", a déclaré Chrupalla. Il a reconnu que la CDU s'est récemment rapprochée de la position de l'AfD sur des questions comme la sécurité des frontières et les expulsions. En politique sociale, Chrupalla voit un certain chevauchement avec le BWS. Il a mentionné des préoccupations telles que le manque d'enseignants et la question de savoir si les réfugiés ukrainiens doivent continuer à recevoir des prestations sociales.

L'AfD, souvent perçue comme d'extrême droite, a obtenu ses meilleurs résultats électoraux jamais dans les élections régionales de Thuringe et de Saxe. En Thuringe, le parti est devenu la force la plus forte avec 32,8 %, en hausse de 9,4 % par rapport aux élections de 2019. En Saxe, l'AfD est arrivée deuxième avec 30,6 %, derrière seulement la CDU. Les deux branches régionales de l'AfD sont considérées comme sécuritairement d'extrême droite par la protection constitutionnelle. À la fois la CDU et le BWS ont refusé de s'associer à l'AfD.

