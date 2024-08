Rassemblement annuel, Réunion annuelle, Symposium annuel, Événement annuel, Rencontre annuelle des esprits, Assemblée annuelle, Fête annuelle, Séance annuelle, Tournoi annuel, Convocation annuelle - Le chef de l'AfD répond à un examen minutieux

Après avoir fait face à des critiques et des débats animés, les figures importantes de l'AfD ont réussi à conserver leurs positions lors du congrès du parti à Magdebourg. Martin Reichardt a été réélu président régional en Saxe-Anhalt avec un taux d'approbation élevé. Les députés Oliver Kirchner, Hans-Thomas Tillschneider et le secrétaire général Jan Wenzel Schmidt ont également conservé leurs postes, battant parfois d'autres candidats au passage.

Reichardt a obtenu environ 84,8 % d'approbation, soit une baisse notable par rapport aux 93,4 % de deux ans plus tôt. Le quinquagénaire, qui est membre du conseil fédéral et dirige l'Alternative pour l'Allemagne en Saxe-Anhalt depuis 2018, a mis en avant la croissance du parti, déclarant qu'ils avaient gagné plus de 1 000 membres au cours des deux dernières années, portant le total à 2 400 membres. "Nous avons du pouvoir", a-t-il déclaré, se réjouissant du fait qu'ils sont désormais la force dominante dans de nombreux conseils de district suite aux élections locales. Reichardt a exprimé son ambition de devenir ministre-président de l'État après les prochaines élections en 2026.

Secrétaire général et gouvernement unique

Jan Wenzel Schmidt, qui a été réélu secrétaire général après une compétition serrée avec le député d'État Daniel Roi, a exprimé son scepticisme quant à une éventuelle coopération avec la CDU. "Je vous le dis : le premier gouvernement de l'AfD sera un gouvernement unique, avec plus de 42 %. Nous n'avons pas besoin de la CDU", a-t-il insisté.

Les décisions du conseil régional ont été critiquées, en particulier par les associations de districts d'Anhalt-Bitterfeld et de Mansfeld-Sud-Harz. Les critiques ont été formulées en raison des préoccupations concernant l'influence du conseil régional sur la composition de la liste pour les élections fédérales de 2025, avec des candidats préférés mis en avant.

Le succès de Ziegler

Le député du Bundestag Kay-Uwe Ziegler, qui avait été initialement seulement proposé pour la neuvième place sur la liste, a critiqué la décision du conseil régional et a obtenu le soutien du public. Malgré un candidat rival, il a réussi à devenir député au conseil régional.

Le soutien d'Elsaesser pour Poutine

Le directeur de la publication de "Compact", Jürgen Elsässer, a reçu une ovation lors de son discours d'accueil, où il a critiqué le gouvernement fédéral et a exprimé son soutien au président russe Vladimir Poutine. "Et bien sûr, je ne laisserai personne me faire taire en disant : je suis un supporter de Poutine", a-t-il déclaré. Il a qualifié la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD) de fasciste, le ministre de la Défense fédérale Boris Pistorius (SPD) de criminel de guerre et a insulté la dirigeante du parti des Verts Ricarda Lang.

Le Tribunal administratif fédéral a suspendu temporairement l'interdiction du magazine d'extrême droite "Compact" imposée par Faeser en raison de doutes sur la proportionnalité de l'interdiction. La décision finale est en attente dans les procédures principales. Faeser avait interdit le magazine le 16 juillet en raison de son rôle de "mouthpiece central de la scène d'extrême droite".

Elsässer a fait preuve de confiance après sa victoire juridique à Magdebourg, déclarant : "La victoire est possible". Il a suggéré qu'un gouvernement de l'AfD en Saxe-Anhalt pourrait devenir une réalité prochaine. Elsässer a affirmé que la relation entre son magazine et l'association d'État de l'AfD a été amicale et fraternelle depuis des années. Il a apporté 200 exemplaires de son magazine à la conférence du parti et les a vendus sur place.

Siegmund comme futur ministre-président

Ulrich Siegmund, le chef de faction co

