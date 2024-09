- Le chef de l'AfD: Faut-il tirer parti de notre autorité de conception?

En Thuringe, après leur victoire électorale, l'AfD prévoit de négocier pour une participation potentielle au gouvernement et renforcer leur position dans la législature de l'État. Selon Stefan Möller, co-président de l'AfD en Thuringe, "Nous allons utiliser notre nouvelle capacité à influencer les choses". Cette déclaration a été faite suite à une réunion avec le conseil national à Berlin.

Möller était accompagné d'Alice Weidel et Tino Chrupalla, tous deux présidents de l'AfD. Ils ont clairement indiqué que leur parti vise un rôle au gouvernement. Möller représentait Björn Höcke, le candidat principal de l'AfD et président en Thuringe, lors de la réunion de Berlin.

Impact de l'AfD sur le budget

Möller a souligné que Höcke ne se cache pas sur la scène politique nationale. Selon Möller, son homologue de 52 ans n'a plus à se rendre "à Berlin aux aurores" après la période épuisante de la campagne électorale. De plus, il y a une co-présidence entre eux. Möller a ajouté que Höcke a constamment maintenu sa concentration sur la Thuringe.

En ce qui concerne l'influence, Möller a révélé que contrôler un tiers des votes dans le parlement de l'État pourrait influencer des décisions cruciales, tout comme dans le budget de l'État de 2025, qui n'a pas encore été publié. Plus important encore, il est virtually impossible de répartir les sièges dans les comités parlementaires sans l'implication de l'AfD, comme par le passé.

Le chef du SPD met en garde contre l'obstruction de l'AfD

Depuis l'élection du dimanche, les discussions portent sur la façon dont une minorité de blocage dirigée par l'AfD pourrait potentiellement entraver le fonctionnement du parlement de l'État de Thuringe. Le chef du SPD et ministre de l'Intérieur Georg Maier a commenté à Berlin que l'AfD a maintenant le pouvoir de "bloquer à des moments critiques". Par exemple, les changements constitutionnels et les élections judiciaires pourraient ne plus être viables sans l'AfD. La stratégie de l'AfD pour miner la démocratie, apparemment, porte ses fruits en Thuringe.

Möller a réitéré la position de Höcke selon laquelle un gouvernement stable en Thuringe est théoriquement possible - avec l'AfD. Cependant, ils sont clairement définis comme des extrémistes de droite par l'agence de renseignement intérieur de l'État, et les autres partis refusent de s'associer à eux. Möller a argumenté qu'il est illogique pour la CDU, en tant que deuxième vainqueur, de se proclamer et de former une coalition avec les autres partis disposés.

