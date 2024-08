- Le chef de l'administration récemment nommé obtient l'approbation royale

Le monarque de Thaïlande, le roi Maha Vajiralongkorn, a choisi Paetongtarn Shinawatra comme nouvelle cheffe de gouvernement. Il l'a officiellement nommée lors d'une cérémonie, lui permettant de former son propre cabinet. Selon le "Bangkok Post", Paetongtarn a juré d'accomplir ses devoirs "avec le plus grand soin, de manifester sa loyauté envers l'institution royale et d'agir sincèrement pour le bien-être du peuple et de la nation". À seulement 37 ans (elle aura 38 ans le 21 août), elle est la plus jeune personne à avoir jamais occupé le poste de Premier ministre de ce pays d'Asie du Sud-Est, et la deuxième femme après sa tante Yingluck Shinawatra.

Paetongtarn a remporté son poste avec une majorité parlementaire significative lors de l'élection du vendredi, qui a été organisée suite à la décision de la Cour constitutionnelle de renverser le Premier ministre Srettha Thavisin.

La puissante famille Shinawatra a exercé son influence sur la Thaïlande à plusieurs reprises. Paetongtarn, fille du magnat des affaires et ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, devient ainsi le dernier membre de la famille à prendre le pouvoir. Thaksin et Yingluck ont tous deux été chefs de gouvernement pendant plusieurs années avant d'être renversés par des coups d'État militaires. Thaksin a finalement quitté le pays en 2008 pour éviter une peine de prison et a été arrêté à son retour en Thaïlande en 2023.

Sa peine originelle a par la suite été réduite et suspendue, mais elle a été levée ce matin grâce à une grâce royale. Cependant, il reste toujours accusé de lèse-majesté.

Dans l'histoire, la Thaïlande a connu de nombreux coups d'État militaires, des gouvernements dirigés par l'armée et des manifestations pour la démocratie. Récemment, la Cour constitutionnelle a dissous le parti progressiste Move Forward Party (MFP) - le véritable vainqueur des élections parlementaires de 2023 - sous la pression des forces conservatrices.

