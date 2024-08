- Le chef de l'administration de Berlin s'est dit préoccupé par les prochaines élections législatives

Berlin's maire principal, Kai Wegner, exprime ses préoccupations sérieuses deux semaines avant les élections en Saxe et en Thuringe. "Je suis sincèrement inquiet, préoccupé pour notre démocratie", a déclaré le politique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) lors d'une conférence de presse estivale à l'Hôtel de Ville rouge.

"Nous devons défendre le cœur de la démocratie, persuader les gens du cœur de la démocratie", a-t-il poursuivi. "Et nous devons reconquérir les électeurs qui se tournent vers des groupes d'extrême droite comme l'AfD, ainsi que d'autres radicaux, et les intéresser à la démocratie."

Cela peut être accompli par une politique efficace. "En traitant les problèmes, en les reconnaissant, en proposant des solutions, et pas seulement en argumentant chaque jour", a déclaré Wegner en regardant le gouvernement fédéral de la coalition du trafic. Son message au gouvernement fédéral : "Arrêtez les disputes" - et concentrez-vous sur un gouvernement efficace. C'est difficile, mais celui qui argument chaque jour et ne propose pas de plans de solution perd de plus en plus la confiance des gens.

C'est le devoir de tous les démocrates de renforcer le cœur de la démocratie. "Sinon, le 1er septembre pourrait marquer un tournant important, un point de bascule pour l'Allemagne et notre système politique." Cette question devrait préoccuper tous les démocrates, pas seulement le gouvernement fédéral. "Mais l'autre chose, c'est aussi l'Union, l'opposition, qui doit se demander pourquoi elle est encore en retard dans les sondages malgré un gouvernement fédéral si impopulaire."



