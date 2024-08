- Le chef de l'administration de Berlin est favorable à l'interdiction des couteaux.

Le maire de Berlin, Kai Wegner du parti CDU, exprime son soutien à l'interdiction complète des couteaux, mais exprime des préoccupations quant à sa mise en œuvre. "Je serais plutôt favorable à une interdiction totale de la détention de couteaux. Le hic, c'est qu'elle devrait être mise en œuvre dans toute la ville, sinon nous risquerions de rencontrer de sérieux problèmes d'ordre public. C'est un défi de taille dans une ville comme Berlin", a déclaré Wegner au "Rheinische Post". La conversation a eu lieu avant l'attaque au couteau lors de la célébration du 650ème anniversaire de Solingen, qui a entraîné trois morts et de nombreux blessés graves.

Cependant, Wegner parle favorablement des contrôles ciblés, tels que ceux effectués dans les stations de U-Bahn et de S-Bahn. "Nous devons renforcer ces efforts", a-t-il suggéré. Wegner avait précédemment plaidé en faveur de zones sans couteaux dans des lieux spécifiques.

De plus, Wegner critique les propositions de la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) pour lutter contre les attaques au couteau, les jugeant insuffisantes. "Je pense que nous devons explorer les causes profondes, analyser les cercles d'offenders et nous assurer que personne ne porte de couteaux", a commenté Wegner.

Face à la hausse des attaques au couteau, Faeser prévoit de renforcer la législation sur les armes à feu, limitant la détention publique de couteaux à une longueur de lame de seulement six centimètres, contre douze centimètres actuellement. Elle prévoit également d'imposer une interdiction générale de la détention de couteaux à cran d'arrêt dangereux.

L'an dernier, on a dénombré 8 951 cas de blessures graves dans tout le pays impliquant l'utilisation de couteaux pour blesser ou intimider quelqu'un, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Récemment, la police fédérale a rapporté 373 incidents liés aux couteaux dans les gares ferroviaires allemandes lors des six premiers mois de l'année.

Malgré son soutien à une interdiction complète des couteaux, Wegner reconnaît que sa mise en œuvre dans toute la ville de Berlin pourrait présenter "de sérieux problèmes d'ordre public". D'un autre côté, Wegner exprime son mécontentement envers les mesures de contrôle des couteaux proposées par la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser, suggérant qu'une concentration sur l'identification des causes profondes et la prévention de la détention de couteaux serait plus efficace.

