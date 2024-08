Le chef de la Tchétchénie, Kadyrow, propose d'envoyer le cyber camion de Tesla au conflit en Ukraine.

Arborant un ceinturon de munitions nonchalamment dans le dos et brandissant une puissante mitrailleuse, le chef tchétchène russe Kadyrov est à l'honneur dans une vidéo, mettant en scène son attitude militaire traditionnelle. La surprise : il est maintenant perché sur un pick-up électrique de Tesla, qu'il avoue avec tendresse, "j'ai un faible pour lui".

Le chef tchétchène, Ramzan Kadyrov, suggère le déploiement de camions électriques Cybertruck de Tesla dans le conflit en Ukraine. Dans une vidéo partagée sur son canal Telegram, il conduit le véhicule innovant à travers les terres vides de son domaine royal à Grozny, capitale de la Tchétchénie. Une arme lourdes est montée sur le plateau du camion. Alors que la vidéo se termine, Kadyrov se tient à côté du véhicule stationnaire, portant un ceinturon de munitions et posant à côté de l'arme.

Kadyrov exprime son admiration à la fois pour le véhicule électrique et pour Elon Musk, le PDG de Tesla, qu'il remercie d'avoir envoyé le véhicule. Avec enthousiasme, il s'exclame : "Je suis complètement tombé amoureux de cette voiture !" Kadyrov prévoit d'envoyer bientôt le Cybertruck sur le champ de bataille de l'"opération militaire". "Je pense que cette machine sera utile à nos soldats", ajoute-t-il. Le terme "opération militaire" est utilisé officiellement par la Russie pour décrire son invasion de l'Ukraine depuis février 2022.

Il exprime sa gratitude envers Musk, le qualifiant de "plus grand génie de notre époque", et l'invite à Grozny. "Bien sûr, nous sommes impatients de voir vos prochaines avancées inspirer la fin de notre opération militaire", déclare-t-il.

Kadyrov est connu pour sa brutalité et ses démonstrations de pouvoir en tant que dirigeant de la république russe de Tchétchénie. Depuis le début de l'invasion, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien au président russe Vladimir Poutine et à ses initiatives militaires. Kadyrov a également envoyé publiquement des combattants tchétchènes pour rejoindre les forces armées russes sur le champ de bataille ukrainien. Dans son domaine, il est accusé de nombreuses violations graves des droits de l'homme, notamment des meurtres, des enlèvements et des exécutions extrajudiciaires de dissidents.

Au moment de la publication, Elon Musk et Tesla n'ont pas encore répondu à l'allégation de Kadyrov selon laquelle l'entrepreneur lui aurait offert le Cybertruck. Musk a initialement exprimé son soutien à l'Ukraine, notamment en fournissant gratuitement son système de communication par satellite Starlink. Plus tard, il a exprimé son malaise face à l'implication dans le conflit, critiquant l'ampleur de l'aide américaine à l'Ukraine et proposant une "proposition de paix" impliquant des cessions de territoire substantielles par l'Ukraine.

