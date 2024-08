- Le chef de la secte de Werder est mort.

Willi Lemke est décédé. Le politique et ancien manager du club de football de Bundesliga Werder Bremen est décédé lundi 12 août à Bremen. Sa famille l'a annoncé dans un faire-part. Lemke avait 77 ans. Sa famille a attribué son décès à une hémorragie cérébrale. "Sa mort nous rend très tristes et nous choque, mais nous avons eu la grande chance de pouvoir être à ses côtés dans ses dernières heures", peut-on lire dans le faire-part. Willi Lemke laisse derrière lui une épouse et quatre enfants.

"Après une vie professionnelle tumultueuse en tant que manager de Werder, sénateur et envoyé spécial de l'ONU, Willi reste dans notre mémoire avant tout comme un mari aimant, attentionné, un père, un grand-père et un homme de famille qui aimait et chérissait la vie et les amitiés", a déclaré sa famille.

Wilfried "Willi" Lemke est né le 19 août 1946 à Pönitz, dans le Schleswig-Holstein, et a grandi à Hambourg. Là-bas, en 1965, il est devenu champion d'Allemagne scolaire en relais 4x400 mètres en tant qu'élève de gymnase.

Willi Lemke : entre SPD et Werder Bremen

Lemke a ensuite étudié l'éducation et les sciences du sport à Hambourg, puis est passé à l'Université de Brême. Là, il a rejoint le SPD et a été actif dans son organisation de jeunesse, les Jusos. En 1974, il est devenu le responsable d'affaires du SPD de l'association d'État de Brême.

Mais sa passion pour le sport est restée. En 1981, il est devenu le manager de Werder Bremen. Avec l'entraîneur Otto Rehhagel (86), il a construit une équipe qui est devenue championne d'Allemagne en 1987 et a remporté la Coupe des vainqueurs de la Coupe d'Europe en 1992. Légendaire est la querelle publique de Lemke avec son homologue de Munich Uli Hoeneß (72) à cette époque.

Après avoir mis fin à ses activités de manager en 1995, Lemke est resté avec Werder Bremen, entre autres, en tant que président du conseil de surveillance. En parallèle, il a commencé sa carrière politique dans l'État. En 1999, il est devenu sénateur de l'Éducation et de la Science. En 2005, Lemke a voulu devenir le chef du gouvernement de la ville hanséatique mais n'a pas reçu assez de voix. En 2007, il est devenu sénateur de l'Intérieur et du Sport.

Mais Brême ne lui suffisait pas. De 2008 à 2016, Willi Lemke était "conseiller spécial de l'ONU pour le sport au service de la paix et du développement".

"Le monde vert et blanc s'arrête" Werder Bremen pleure Willi Lemke

Non seulement ses proches parents, mais aussi sa famille sportive pleurent Willi Lemke. "Le monde vert et blanc s'arrête", a publié le compte Instagram officiel de Werder Bremen.

