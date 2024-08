Le chef de la Réserve fédérale américaine, Powell, promet des réductions des taux d'intérêt cruciaux.

Le président de la Fed a déclaré : "Je vois l'inflation se diriger vers un retour stable de 2%". La banque centrale a établi 2% comme son taux d'inflation cible. En raison du taux d'inflation Significativement élevé, ils ont augmenté les taux d'intérêt à 5,25 % à 5,5 % d'ici juillet 2023, atteignant ainsi le niveau le plus élevé en 23 ans, et les ont maintenus à ce niveau depuis.

Récemment, l'inflation aux États-Unis a connu une tendance à la baisse, atteignant son plus bas niveau en plus de trois ans en juillet. Selon l'indice des prix à la consommation publié par le département du Travail de Washington, les prix à la consommation ont augmenté de 2,9 % en glissement annuel. Contrairement à l'augmentation annuelle de 3,0 % de l'indice des prix à la consommation en juin, l'augmentation de mai était plus importante, à 3,3 %.

Compte tenu de la baisse actuelle de l'inflation, la Réserve fédérale pourrait envisager de réduire les taux d'intérêt pour stimuler la croissance économique. Malgré la baisse de l'inflation, le taux d'intérêt reste à son niveau le plus élevé en 23 ans en raison des précédentes mesures pour lutter contre l'inflation.

Lire aussi: