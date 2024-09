- Le chef de la République tchèque Fiala exprime ses inquiétudes concernant les résultats des élections

Premier ministre Petr Fiala de la République tchèque a exprimé ses préoccupations quant aux résultats des élections récentes en Saxe et en Thuringe, ses pays limitrophes. Sur la plateforme X, il a écrit : "La montée des groupes politiques radicaux et extrêmes en Allemagne n'est bénéfique ni pour l'Allemagne ni pour nous." En tant que conservateur libéral, Fiala a identifié l'immigration illégale non contrôlée comme la principale cause de cette tendance, qu'il considère comme un problème croissant en Europe. Il a plaidé pour des procédures d'asile accélérées en dehors de l'UE, des politiques de rapatriement robustes et une fermeté contre les trafiquants d'êtres humains. "Il n'y a pas d'autre issue", a-t-il averti, représentant le Parti démocratique civique (ODS).

En Saxe et en Thuringe, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) est considérée comme fermement d'extrême droite par la constitution. Le parti a remporté sa première victoire en tant que force principale, obtenant 32,8 % des voix en Thuringe, son meilleur résultat dans une élection allemande. Le partage des voix de 30,6 % en Saxe, bien qu'en deuxième position derrière la CDU, était serré. La République tchèque partage une frontière avec la Saxe, longue d'environ 460 kilomètres.

Fiala sur X, en tchèque (Original)

