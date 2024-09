- Le chef de la police regrette les erreurs commises après l'attaque de Hanau.

Il y a presque cinq ans que l'incident discriminatoire de Hanau, Daniel Muth, actuellement à la tête de la police de l'est du Hesse, a publiquement reconnu des erreurs dans la gestion des familles des victimes et s'est excusé auprès de leurs proches. Cette excuse suit les pas de Roman Poseck, l'actuel ministre de l'Intérieur (CDU), en juin. Muth a déclaré au "Frankfurter Rundschau" (mercredi) : "Je suis d'accord avec cette excuse."

Il a admis ensuite : "Nous avons commis des erreurs dans notre approche des victimes et de leurs familles." Une attaque biaisée, classée comme "unesupposée situation d'urgence", aurait dû être déclenchée au bureau criminel de l'État, où l'autorité aurait été transférée à un chef de police expérimenté ainsi qu'à son équipe, a expliqué Muth. Malheureusement, cela n'a pas été mis en œuvre à l'époque.

Le 19 février 2020, un Allemand de 43 ans, mû par la haine, a ouvert le feu sur neuf personnes à Hanau. Après l'attaque, il s'est suicidé avec sa mère. Une commission parlementaire d'enquête en Hesse est intervenue, proposant 60 suggestions d'amélioration dans un rapport de 750 pages - une grande partie relevant de la compétence du ministère de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Peter Beuth (CDU), et le chef précédent de la police de l'est du Hesse n'ont pas reconnu les erreurs de la police pendant l'opération. Ce dernier, basé à Offenbach, est responsable de Hanau également.

Muth a ajouté plus tard : "Nous avons souligné les erreurs qui se sont produites, comme dans le rapport des décès." Les proches endeuillés ont décrit vivement le poids émotionnel, ne sachant pas si leurs proches étaient vivants ou morts, et l'incertitude sur leur emplacement.

L'initiative du 19 février, formée par les proches des victimes, les soutiens et les autres personnes touchées par l'attaque, a constamment critiqué la police pour les erreurs opérationnelles. Ils ont également critiqué l'absence de responsabilité politique après l'attaque et l'absence de conséquences.

