Le chef de la majorité à la Chambre des représentants, Steve Scalise, soutient la candidature de Trump à l'élection présidentielle

L'annonce de M. Scalise intervient moins de deux semaines avant que les caucus de l'Iowa ne donnent le coup d'envoi des primaires présidentielles républicaines. Tous les dirigeants du GOP de la Chambre des représentants, à l'exception du whip de la majorité Tom Emmer, ont désormais apporté leur soutien à M. Trump.

"Je suis fier de soutenir Donald Trump pour l'élection présidentielle de 2024, et j'ai hâte de travailler avec le président Trump ainsi qu'avec une Chambre et un Sénat républicains afin de lutter pour les familles qui luttent sous le poids des politiques ratées de M. Biden", a déclaré M. Scalise sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

M. Trump a remercié M. Scalise sur son site de médias sociaux Truth Social et a déclaré que c'était un "grand honneur" d'avoir son soutien. "Je ne vous laisserai pas tomber, ni notre pays ! a écrit M. Trump.

Selon la dernière mise à jour du sondage CNN, l'ancien président continue de mener les primaires présidentielles républicaines avec environ 40 points de pourcentage dans les sondages nationaux, devant ses principaux rivaux, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley.

L'avance considérable de M. Trump intervient alors qu'il est accusé dans de multiples procès criminels et qu'il doit répondre de 91 chefs d'inculpation dans quatre affaires distinctes. Il jongle entre sa campagne dans les États où le vote est anticipé et ses obligations juridiques en tant qu'accusé. M. Trump a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation.

Source: edition.cnn.com