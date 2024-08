Le chef de la KBV se plaint de la stigmatisation des non vaccinés

À la suite de la publication des procès-verbaux de réunions de l'Institut Robert Koch lors de la première année de la pandémie de COVID-19, il y a un débat intense sur une enquête sur cette période. Le président de l'Association des médecins des caisses d'assurance maladie (SHI), Andreas Gassen, critique la gestion des personnes non vaccinées et demande la création d'une commission d'enquête.

Le président de la SHI, Andreas Gassen, a formulé de sérieuses accusations concernant la gestion des personnes non vaccinées à la suite de la publication des protocoles COVID-19 de l'Institut Robert Koch (RKI). "Les personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner ont été excessivement stigmatisées", a déclaré le président de l'Association fédérale des caisses d'assurance maladie (KBV) au "Neue Osnabruecker Zeitung". Le sujet de la vaccination avait été "partiellement exagéré". "Les recommandations scientifiquement fondées de Stiko - et non la volonté politique - auraient dû être la seule base."

Le débat sur une enquête sur les mesures COVID-19 s'est intensifié suite à la récente publication des protocoles de l'Institut Robert Koch. Ces protocoles fournissent des informations sur le travail de l'équipe de crise de janvier 2020 à avril 2021.

L'un des principaux points de débat était la déclaration de l'ancien ministre fédéral de la Santé Jens Spahn concernant une "pandémie des non-vaccinés". Il est "hors de question" que les vaccins contre la COVID-19 ont été efficaces dans le groupe à haut risque des personnes âgées et celles ayant des antécédents médicaux, en particulier pour prévenir les formes graves, a expliqué Gassen. "Mais la déclaration selon laquelle les personnes non vaccinées sont responsables des infections et des décès chez les autres n'est pas étayée."

Une enquête pour se préparer

Gassen a de nouveau appelé à une enquête sur les années de pandémie, une commission parlementaire étant la meilleure option. Cela pourrait non seulement aider à "guérir enfin les plaies ouvertes", a-t-il déclaré, "mais aussi nous aider à mieux nous préparer à une éventuelle prochaine pandémie."

Les discussions sur une enquête parlementaire sur la pandémie de COVID-19 sont actuellement en cours chez les partis politiques. Les Verts ont montré leur openness à divers formats tels qu'un conseil citoyen ou un comité d'experts. L'expert en santé du FDP, Andrew Ullmann, considère une commission d'enquête parlementaire "indispensable". La gauche (Die Linke) souhaite mettre en place des comités d'enquête COVID-19 après les élections

