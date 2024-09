- Le chef de la fraction politique de l'Union du Brandebourg démissionne.

Les principaux dirigeants de la coalition parlementaire CDU/CSU se préparent pour la dernière ligne droite de la législature avec un week-end de détente à Neuhardenberg, en Brandebourg. Le comité exécutif examinera des sujets tels que la sécurité intérieure, l'immigration et l'évolution d'un État moderne. Les intervenants invités comprendront Ruud Koopmans, spécialiste de la migration de l'Université Humboldt de Berlin, et Dieter Romann, directeur de la Police fédérale. Le Brandebourg votera pour un nouveau parlement régional le 22 septembre.

La retraite a lieu à la veille d'un autre sommet possible sur l'immigration entre le gouvernement fédéral, les partis d'opposition et les États. Le groupe de l'Union prévoit de réaffirmer à nouveau sa conviction que l'immigration en Allemagne devrait considérablement diminuer. Pour y parvenir, ils préconisent des contrôles frontaliers plus stricts et le rapatriement des réfugiés dont les demandes d'asile relèvent de la compétence d'autres États membres de l'UE. L'Union réclame une action immédiate.

Les propositions précédentes de la Commission sur l'immigration pourraient servir de point de discussion lors du prochain sommet sur l'immigration. Après le sommet, le groupe de l'Union pourrait potentiellement intégrer des mesures de contrôle frontalier plus strictes dans ses propositions législatives.

Lire aussi: