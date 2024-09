Le chef de la FAA souligne la nécessité pour Boeing de mettre en œuvre des modifications substantielles pour améliorer la qualité et la sécurité.

During une audition prochaine du Congrès sur la supervision de la FAA sur Boeing, le directeur Michael Whitaker prévoit d'informer les législateurs que la réglementation et Boeing ont tous deux fait des progrès depuis l'incident du 5 janvier impliquant un Boeing 737 Max exploité par Alaska Airlines, où une serrure de porte a explosé, selon ses remarques préparées. Cependant, il reconnaîtra également qu'il reste encore des progrès à faire et que la surveillance rigoureuse se poursuivra à court terme.

Whitaker prévoit d'affirmer que Boeing doit subir une transformation de son éthique de sécurité pour traiter de manière exhaustive ses défis systémiques de contrôle de la qualité et de fabrication. Son objectif ultime est de s'assurer que Boeing met en œuvre les modifications nécessaires et maintient les ressources essentielles pour maintenir ces changements à long terme.

Boeing a choisi de rester silencieux concernant les remarques préparées de Whitaker.

Une première analyse a révélé que l'avion d'Alaska Airlines avait quitté l'usine de Boeing sans les quatre vis nécessaires pour fixer la serrure de la porte. Cet incident a déclenché de nombreuses enquêtes fédérales sur Boeing et une série d'auditions du Congrès qui ont remis en question les normes de qualité et de sécurité des avions de la société. Une audition suivante avec Whitaker est prévue mercredi devant un comité du Sénat sur le même sujet.

Whitaker prévoit d'insister sur le fait que Boeing doit entreprendre des "ajustements substantiels" pour résoudre ses "problèmes systémiques de qualité de production". En outre, ses remarques garantissent un rôle accru auprès de Boeing et de son principal fournisseur, Spirit AeroSystems, que Boeing tente d'acheter.

"Nous avons renforcé le nombre d'inspecteurs de sécurité dans les installations de Boeing et de Spirit AeroSystems, et nous maintiendrons notre présence sur place renforcée pour une période prévisible", affirmera-t-il, selon ses remarques.

Le soir de lundi, Reuters a révélé de nouveaux problèmes chez Spirit AeroSystems, où une revue interne a découvert que près de 4 % de tous les dossiers depuis 2010 sont soit manquants, soit en double pour des composants précisément mesurés tels que les supports, les cadres et les poutres. Un porte-parole de la société, Joe Buccino, a déclaré à CNN que Spirit n'avait pas encore identifié de risques potentiels pour la sécurité liés aux pièces touchées, et qu'aucun avion ne devra être réentraîné en raison de cette découverte.

"We have sent notifications to affected clients and continue performing an in-house investigation", a-t-il expliqué.

La FAA est également en train de subir des changements internes, notamment l'amplification du rôle du comité exécutif de la FAA, qui gère sa surveillance réglementaire et ses programmes de gestion de la sécurité. Whitaker informera le comité qu'il et le directeur adjoint de l'agence seront désormais membres de ce comité.

