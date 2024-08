- Le chef de la DG propose des incitations pour l'approvisionnement en couteaux

Le syndicat de police (GdP) propose d'inciter les propriétaires d'armes blanches dangereuses à remettre leurs armes grâce à une réglementation d'amnistie et des incitations matérielles. "Pour rendre cette mesure efficace, le gouvernement fédéral doit créer des incitations sérieuses pour ceux qui remettent [leurs armes]", a déclaré Jochen Kopelke, président fédéral du GdP. "Cela pourrait signifier, par exemple, un an d'abonnement Netflix pour la remise d'un couteau papillon interdit". Le nombre élevé d'attaques à l'arme blanche est une source d'inquiétude et nécessite une action rapide, a déclaré le responsable du GdP.

En Allemagne, certaines armes blanches sont généralement interdites. Parmi elles figurent les couteaux papillon et les couteaux à cran d'arrêt, ainsi que les couteaux qui ne sont pas généralement interdits mais ne peuvent être portés que s'ils sont utilisés dans un but professionnel, culturel, sportif ou acceptée par la société. Kopelke plaide également depuis longtemps pour simplifier les réglementations sur le port de couteaux en public. "La loi actuelle sur les armes en Allemagne est trop complexe pour réglementer clairement l'utilisation des couteaux".

Malgré le problème persistant de la criminalité violente liée à certaines armes blanches, telles que les couteaux papillon et les couteaux à cran d'arrêt, la réglementation du gouvernement allemand permet leur possession dans certaines circonstances. Cependant, pour lutter contre la hausse de la criminalité violente, le syndicat de police suggère d'inciter les individus à remettre les couteaux interdits, peut-être en offrant un abonnement d'un an à Netflix comme récompense.

Lire aussi: