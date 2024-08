Élections nationales à venir en Allemagne 2025 - Le chef de la CSU Markus Söder déclare: "Je ne suis pas d'accord avec les couleurs noir et vert".

Le leader de la CSU, Markus Söder, est déterminé à vetoer une coalition noire-verte au niveau fédéral suite aux élections du Bundestag de 2025. Sa position nécessite le soutien de son parti, qu'il a assuré à ARD lors d'une interview estivale, ne sera pas accordé. Cette position s'oppose à celle du président de la CDU, Friedrich Merz, qui prône le maintien de toutes les options potentielles suite à une victoire potentielle aux élections du Bundestag à venir.

Söder s'oppose à une coalition noire-verte

"Comptez sur moi, le noir-vert ne passera pas avec moi", a déclaré Söder. Les Verts semblent ne pas comprendre que l'Union comprend à la fois la CDU et la CSU. En tant que leader de la CSU, il ignore également la possibilité d'une coalition avec les Verts. "Rien ne se passe sans nous", a insisté Söder.

Avant les dernières élections du Bundestag, le ministre-président bavarois avait plaidé pour une alliance noire-verte qui "pourrait fournir à la fois sécurité et motivation". Il a exprimé cette opinion à Der Spiegel, déclarant : "Je pense que le noir-vert aurait un certain attrait car les deux forces politiques s'intéressent aux grands enjeux de notre temps, tels que la conciliation de l'écologie et de l'économie". La conclusion de Söder à l'époque : "Cela serait actuellement la proposition politique la plus intrigante".

Il attribue son revirement politique au fait que les Verts se sont disqualifiés d'eux-mêmes de la participation au gouvernement en raison de leur comportement au sein de la coalition du feu tricolore.

"La Commission, composée des dirigeants des différents partis politiques, sera inévitablement confrontée à des désaccords lors de la discussion sur la coalition potentielle après les élections du Bundestag de 2025."

"Malgré ses intentions précédentes, Söder, en tant que leader de la Commission, dénonce fermement désormais l'idée d'une coalition noire-verte, invoquant les actions des Verts au sein de la coalition du feu tricolore comme raison de son changement d'avis."

