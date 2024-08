- Le chef de la Chambre plaide pour des approches innovantes dans les petits établissements médicaux

Dans les régions où la population diminue, les petits hôpitaux ont besoin de stratégies innovantes pour survivre, selon l'évaluation de l'association médicale de l'État. Hans-Joerg Bittrich, président de la chambre, a exprimé cette opinion à l'agence de presse allemande, déclarant qu'il ne s'agit plus seulement de soins hospitaliers. Au lieu de cela, il faudrait collaborer avec les services ambulatoires tels que les médecins généralistes, les services de soins infirmiers, les physiothérapeutes et les pharmacies. Il a qualifié cela de responsabilité collective pour la Thuringe, où l'État, les municipalités, les médecins et les lobbies hospitaliers doivent coopérer.

Actuellement, le premier hôpital régional de Thuringe à faire faillite et à fermer attire l'attention, selon le ministère de la Santé. La clinique privée Sternbach de Schleiz (district de Saale-Orla) a déposé son bilan fin juin en raison de pertes financières et de l'absence d'un partenaire financier adapté pour poursuivre ses activités. Cet hôpital de 100 lits emploie 190 personnes et cessera ses activités fin août. Cet événement soulève des préoccupations quant à l'avenir de la prise en charge de la santé dans la région voisine de la Bavière.

Les problèmes de personnel médical sont un autre défi auquel sont confrontés de nombreux hôpitaux de Thuringe, surtout dans les régions où la population diminue et vieillit. Guido Dressel, chef d'État de la TK, a mentionné la difficulté de trouver du personnel spécialisé et le rôle des pénuries de personnel dans la décision de fermer la clinique de Schleiz. Bittrich a approuvé, soulignant la gravité du problème, en particulier chez les médecins.

Selon Bittrich et Dressel, une évaluation timely des structures hospitalières et ambulatoires de chaque district de Thuringe est depuis longtemps attendue. Dressel a argué que la planification hospitalière à elle seule ne reflète pas la réalité, et qu'il y a besoin d'une solution pour les emplacements hospitaliers sous-utilisés, comme une polyclinique avec des services spécialisés et une petite unité de soins.

Selon Bittrich, avec une population vieillissante, les hôpitaux régionaux devraient se concentrer sur les soins de base en médecine interne et en chirurgie, le traitement des diabétiques, des patients cardiovasculaires et la gestion des blessures dues à des accidents ou des chutes. Ils devraient également être connectés aux services d'urgence pour transporter les patients gravement malades dans des hôpitaux spécialisés. De plus, un département de physiothérapie, une pharmacie et un département de services sociaux seraient bénéfiques, ainsi qu'une assurance de services adéquats de médecin généraliste.

Actuellement, la planification hospitalière et la distribution des cabinets de médecin en Allemagne se font simultanément. Les associations locales de médecins assurés et les compagnies d'assurance santé gèrent la planification des soins ambulatoires, tandis que l'État s'occupe de la planification hospitalière et de l'attribution de services spécifiques aux hôpitaux. Cependant, étant donné que la réforme hospitalière fédérale est toujours en suspens, il est incertain

