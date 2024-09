- Le chef de la CDU Voigt cherche à savoir ce qui est réalisable.

Le patron de la CDU de Thuringe, face au scénario politique complexe après les élections régionales, va d'abord discuter avec le SPD et l'alliance de Wagenknecht. "Nous sommes maintenant dans des eaux inconnues", a rapporté Voigt lors d'une réunion conjointe avec le patron fédéral de la CDU, Merz, et Kretschmer, ministre-président de Saxe (tous deux de la CDU), à Berlin. "Notre objectif reste de diriger un gouvernement CDU. Nous explorerons évidemment les options viables dans ces conditions difficiles", a-t-il conclu. Selon les informations de Thuringe, il est "essentiel, dans un premier temps, de négocier avec le SPD et le BSW."

Le parti de Voigt, la CDU, a terminé deuxième aux élections régionales - derrière l'AfD, dirigée par Höcke. La coalition hypothétique entre la CDU, le BSW et le SPD a étonnamment échoué à obtenir une majorité dans le nouveau parlement régional de Thuringe, ne nécessitant qu'un siège de plus, ce qui nécessite une majorité de 45 sièges. Cependant, une majorité pourrait être établie par une alliance entre la CDU, le BSW et la gauche. Cependant, la politique de la CDU interdit de coopérer avec l'AfD ou la gauche en raison de résolutions de désaccord.

Merz a souligné que cette interdiction parlementaire reste valable. La résolution de ce problème incombera aux deux branches régionales de Saxe et de Thuringe. Kretschmer a également soutenu l'interdiction. "L'interdiction concerne la participation au gouvernement, la coopération structurelle", a-t-il insisté. Cependant, il a considéré le dialogue comme approprié.

