- Le chef de la CDU se plaint de l'oubli de l'histoire

Le président de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Daniel Peters, a profité du 63ème anniversaire de la construction du mur de Berlin pour appeler le gouvernement de coalition de Schwerin à intensifier les efforts éducatifs sur les instruments de répression de la RDA. Il a regretté que les principaux politiques de l'État ne pouvaient pas se résoudre à qualifier la RDA d'État injuste, déclarant : "C'est dommage que les principaux politiques de l'État ne peuvent pas qualifier la RDA d'État injuste."

Comme son prédécesseur Erwin Sellering, la ministre-présidente Manuela Schwesig (tous deux SPD) avait précédemment refusé d'utiliser le terme "État injuste" pour la RDA. Récemment, la ministre d'État de la Justice Jacqueline Bernhardt (La Gauche) a fait l'objet de critiques pour avoir fait supprimer des déclarations sur la RDA d'une interview dans un journal.

"Ce genre d'amnésie historique, selon moi, est l'une des raisons pour lesquelles l'ancienne organisation de la jeunesse FDJ a été récemment honorée publiquement à Greifswald. Je suis toujours profondément choqué par cela, même une semaine plus tard", a déclaré le politique de l'Union. La FDJ était l'organisation de jeunesse du SED en RDA.

La direction du parti avait ordonné la construction du mur de Berlin le 13 août 1961 et mis en place un régime frontalier strict. "La frontière intra-allemande a coûté la vie à des centaines de personnes. Des dizaines de milliers de familles ont été séparées pendant des décennies. Le mur était le symbole le plus visible de la séparation entre la démocratie et la dictature, et la division de l'Allemagne en Est et en Ouest", a déclaré Peters. "C'était un grand exploit que cette division soit surmontée par l'amour de la liberté et le courage des Allemands de l'Est en 1989".

Selon une étude de scientifiques de l'Université libre de Berlin, 327 personnes ont perdu la vie à la frontière intra-allemande, et au moins 139 sont mortes en tentant de s'enfuir au mur de Berlin. D'autres sources donnent des chiffres plus élevés.

Mardi, entre autres, des événements commémoratifs auront lieu à Schwerin et à Greifswald pour rendre hommage aux victimes. À Schlagsdorf (district de Nordwestmecklenburg), certains éléments des installations frontalières de la RDA ont été reconstruits pour donner une impression de la situation menaçante le long de la frontière intra-allemande.

